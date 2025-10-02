能源韌性論壇 台美產官學交流

經濟日報／ 記者萬中一／台北報導

「邁向台灣能源韌性─生質酒精新契機」論壇昨（1）日在台北登場，台、美政府代表、產業界與學界專家齊聚一堂，探討生質酒精在台灣能源轉型與減碳目標中的新契機。

這場論壇是由美國在台協會與美國穀物暨生質產品協會共同主辦，以專題演講及圓桌論壇方式進行。美國農業部貿易與對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）表示，美國玉米乙醇具價格、環境與能源安全優勢，能協助台灣多元化能源供應。若推動E10（10%酒精汽油）政策，估可為台灣每年節省逾百億元，並降低加油站油價。美國並承諾未來能穩定供應，從可行性研究到商業供應鏈的推動與合作，共創能源永續與貿易夥伴新契機。

美國在台協會代理處長梁凱雯（Karin Liang）強調，台灣高度依賴進口能源，亟需多元解方。美國能成為台灣最可靠的能源夥伴，推動E10與國際接軌，並以具競爭力的乙醇供應助降低風險。透過「SAF-ATJ」技術，補足永續航空燃料需求。

美國穀物暨生質產品協會總裁暨執行長勒格蘭（Ryan LeGrand）強調，乙醇能協助台灣走向能源轉型，隨著美國乙醇的碳強度降低，減碳效果將更顯著，台美合作可強化乙醇在能源應用，有助提升能源多元化及擴展性。

經濟部主任秘書莊銘池表示，台灣可積極推動生質酒精應用，擴大E3與研議E10政策，同時發展永續航空燃料，藉由台美雙方深化合作，助力能源轉型與減碳，共同邁向2050淨零願景。

此次並就生質酒精推動議題深入討論，美國穀物暨生質產品協會駐台代表盧智卿認為，生質酒精結合國際經驗與本土需求，有望成台灣能源韌性策略重要一環。

美國在台協會 酒精 減碳

延伸閱讀

跨越2萬公里 台灣、巴拉圭締結氣候治理MOU

環團點名自俄羅斯加碼進口輕油 台塑化：採購未違反美國、歐盟規定

台北紡織展10/14登場 力拓非美新市場

美國聯邦政府關門停擺效應 AIT臉書發文也停了

相關新聞

力麗彰化廠部分產線停工

老牌紡織廠力麗昨（1）日公告，董事會決議停止化纖廠直紡設備生產，主要因瓶用酯粒與聚酯粒市場受全球產能過剩與低價競爭衝擊，...

新北大巨蛋樹林、淡水擇一 力拚結合周邊發展推動新造鎮

新北市長侯友宜昨（1）日宣佈，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的。副市長劉和然也說，未來...

台北紡織展10月14日登場 三亮點

台北紡織展（TITAS 2025）將於14日至16日在南港展覽館登場，今年規模創新高，但產業卻面臨美國對等關稅衝擊與中國...

永進機械總經理陳紳騰 可望續掌工具機公會

台灣工具機暨零組件公會將於14日召開會員大會改選理事長，據了解，現任理事長、永進機械總經理陳紳騰（伯佳）已獲遴選委員會推...

數位防火牆／捍衛資安 動態機制迎戰深偽

不少大企業與金融機構曾因採用生物辨識技術讓用戶使用服務意願提高，成為提升轉換率與使用體驗的重要手段；但近年因生成式AI與...

連鎖效應／建構總部 完備組織戰力

連鎖企業追求的是規模經濟，將一家店成功的模式，藉由複製放大經營成果，但在連鎖發展的過程當中，將多次面臨規模不經濟的考驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。