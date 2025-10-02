能源韌性論壇 台美產官學交流

「邁向台灣能源韌性─生質酒精新契機」論壇昨（1）日在台北登場，台、美政府代表、產業界與學界專家齊聚一堂，探討生質酒精在台灣能源轉型與減碳目標中的新契機。

這場論壇是由美國在台協會與美國穀物暨生質產品協會共同主辦，以專題演講及圓桌論壇方式進行。美國農業部貿易與對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）表示，美國玉米乙醇具價格、環境與能源安全優勢，能協助台灣多元化能源供應。若推動E10（10%酒精汽油）政策，估可為台灣每年節省逾百億元，並降低加油站油價。美國並承諾未來能穩定供應，從可行性研究到商業供應鏈的推動與合作，共創能源永續與貿易夥伴新契機。

美國在台協會代理處長梁凱雯（Karin Liang）強調，台灣高度依賴進口能源，亟需多元解方。美國能成為台灣最可靠的能源夥伴，推動E10與國際接軌，並以具競爭力的乙醇供應助降低風險。透過「SAF-ATJ」技術，補足永續航空燃料需求。

美國穀物暨生質產品協會總裁暨執行長勒格蘭（Ryan LeGrand）強調，乙醇能協助台灣走向能源轉型，隨著美國乙醇的碳強度降低，減碳效果將更顯著，台美合作可強化乙醇在能源應用，有助提升能源多元化及擴展性。

經濟部主任秘書莊銘池表示，台灣可積極推動生質酒精應用，擴大E3與研議E10政策，同時發展永續航空燃料，藉由台美雙方深化合作，助力能源轉型與減碳，共同邁向2050淨零願景。

此次並就生質酒精推動議題深入討論，美國穀物暨生質產品協會駐台代表盧智卿認為，生質酒精結合國際經驗與本土需求，有望成台灣能源韌性策略重要一環。