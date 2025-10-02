無薪假統計 金屬機電工業重災區

勞動部昨（1）日公布減班休息（無薪假）統計，從產業別來看，減班休息通報仍以製造業為多數，製造業當中，以金屬機電工業最多，共269家、6,749人實施，又以機械設備製造業最多，共145家、3,559人。

其餘業別方面，資訊電子工業共18家、608人實施；化學工業共22家、377人實施；民生工業共18家、336人實施。除製造業外，批發及零售業也有50家、319人實施，住宿及餐飲業則有三家、17人實施。

觀察趨勢變化，無薪假人數成長主要集中在製造業，其餘產業別多呈零星增加，甚至是減少。

若以縣市分布來看，台中市共通報117家、2,598人，是無薪假重災區，另外台南市、彰化縣實施人數也都破千人。

從地區分布看，台中市2,598人放無薪假，占全台逾三成；台南市55家企業通報、共1,328人放無薪假居次；彰化縣有35家、1,135人放無薪假，位居第三。