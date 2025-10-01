車廠促銷 優惠措施盡出

車市進入第4季的決戰期，10月起各家車廠精銳盡出，特仕車、高額零利率車貸與優惠條件齊飛，業者搶著在第4季推促銷案，計畫搭著政府政策利多，加碼「趕進度」，都期待能儘量補足落後去年的份額。

國內車廠中，南陽實業指出，在2,000c.c.以下小客車貨物稅減徵與汰舊換新優惠持續發酵、利率走勢趨緩與股市資金動能挹注下，展間來客、試駕預約與詢問度全面回升。

南陽旗下，HYUNDAI推出全新限量車型TUCSON L N Line，以專屬套件與性能化設定強化外觀與駕馭張力，為家庭客層與年輕族群提供更具熱血靈魂的選擇。此次N Line車型限量30輛，原價119.9萬元，南陽實業加碼5萬元購車補貼，再搭配政府汰舊換新最高5萬元補助，入手價109.9萬元，以更具誠意的價格回應第4季旺季需求。

馬自達針對熱銷休旅MAZDA CX-5 10月限時推出70期購車0利率與7年原廠保固，為準車主提供彈性財務規劃與擁車安心守護。

特斯拉9月掛牌爆出鉅量，看好10月市場，台灣特斯拉對Model 3車系提供最高10萬元購車禮遇，Model Y車系則推出0.99%超低利率財務方案。