車市翻轉買氣急速回升 業界樂觀Q4表現優於前兩季

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
政策利多支持，車市民俗月衝出佳績。聯合報系資料照
政策利多支持，車市民俗月衝出佳績。聯合報系資料照

政策利多支持，車市民俗月衝出佳績。9月車輛掛牌數昨（1）日出爐，雖然整個9月大部分落在傳統淡季的民俗月，仍以32,227輛的掛牌數一口氣月增9.4%，標誌著市場買氣急速回升，第4季可期待。

車廠預期，除了汰舊換新的購車補貼5萬元外，10月政府將推出購車貨物稅補助細部辦法出爐後，新購小客車貨物稅將減徵5萬元，兩者合計10萬元的優惠，將大舉推升百萬元內車款的銷售量。進一步說，有望再次推升購車需求及加速領牌，初估10月總市場38,000輛，將有機會出現15%的年增率，掃清關稅問題帶來的陰霾。

今年4月以來，貨物稅與關稅將調降的消息一傳出，車市即呈現緩購急凍現象，直到8月29日公布相關貨物稅政策後，有效促使先前觀望之民眾購車領牌，雖比去年同期衰退12%，卻較上月一口氣成長9.4%。

政府宣布購買2,000CC以下小客車減徵5萬元貨物稅，但相關細節尚未公布，還是有些消費者抱持觀望態度，另外9月也正值車商業代表獎勵旅遊出國，即使如此，民俗月仍爆出3.2萬輛的掛牌數，顯見許多消費者早「已等不及要買車」。

相對於國產品牌的掛牌表現普遍復甦，豪華車仍然在等待東風。9月豪華車市場總登錄數為8,484輛，年減18.9%，總市場占比為26.3%。

TESLA由於Model Y的大量交車，9月登錄數居高級車市場排名No.1。至於雙B、保時捷等都較去年同期衰退超過三成，懸而未公布的進口車關稅調降案，成為影響進口車銷售的關鍵因素。

龍頭車廠和泰車（2207）指出，10月預期政府將推出購車貨物稅補助細部辦法，有望再次推升購車需求及加速領牌，預估10月總市場38,000台，旗下兩品TOYOTA與LEXUS目標銷售13,400輛，市占率35.3%。業界認為，10月貨物稅減徵的相關細節將釋出，銷售主力的業務代表全面就位，再加上促銷、特仕車盡出，可以預期10月的買氣勢必再超越9月，甚至較去年同期成長。

至於今年全年車市，累計到今年前九月總計為29.6萬輛，較去年同期衰退13.9%，未來三個月的車市表現可望較第2季、第3季好，至於全年掛牌數較去年全年的衰退幅度則尚待觀察。

