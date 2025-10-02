力麗彰化廠部分產線停工

老牌紡織廠力麗（1444）昨（1）日公告，董事會決議停止化纖廠直紡設備生產，主要因瓶用酯粒與聚酯粒市場受全球產能過剩與低價競爭衝擊，加上中國大陸低價產品傾銷台灣，導致國內需求急縮、產銷失衡。

力麗公告指出，本次停工的產能包括聚酯粒190,800公噸與瓶用酯粒106,200公噸。其中，聚酯粒將減產六成，瓶用酯粒則全面停產，停工規模占2025年1至8月合併營收比重約15.27%。

公司坦言，內部生產成本持續推升，外部又遭遇關稅障礙，市場前景不明，此次停工將優化人力與設備運用，以降低虧損。

數據顯示，力麗近三年雖維持年產能約229,680公噸聚酯粒與106,200公噸瓶用酯粒，但實際產量大幅下滑：聚酯粒自2022年的166,154公噸降至2024年的78,019公噸，2025年前8月僅23,170公噸；瓶用酯粒則從2022年的102,261公噸降至2024年的51,350公噸，2025年前8月僅19,241公噸。

此次停工地點在彰化廠，公司已陸續推動優退並裁撤人力，預計減少約30名員工，以進一步降低營運成本。市場觀察，近年中國、印度新增產能大量釋出，全球聚酯市場供過於求，價格壓力沉重，加上大陸產品低價傾銷台灣，已使台廠獲利承壓。此次力麗停產，凸顯台灣中游化纖產業在國際競爭、內需疲軟與貿易壁壘夾擊下，正被迫調整產能與布局。

雖然聚酯粒與瓶用酯粒業務壓力沉重，但力麗強調，公司仍積極推進其他領域的布局。

旗下加工絲產品線目前透過多元化與客製化的產品開發，稼動率可維持在八成水準，成為抵禦景氣波動的重要支柱。

此外，力麗也持續透過海外投資強化供應鏈。轉投資的印尼力寶隆織布染整廠，隨著區域關稅底定，需求穩定成長，公司已規劃在當地興建第二織布廠，預計今年第4季動工。新廠將新增近300台機台，屆時印尼產能可望提升三成以上，有助於鞏固東南亞市場競爭力。