仲量：今年前三季民間投資公共建設逾3千億元創新高 年增271%

據仲量聯行第3季商用不動產季報資料，2025年初至第3季政府公辦都更與捷運聯開招商案吸引民間投資預估達3,205億元，創歷年新高。

仲量聯行觀察，民間參與公共建設投資市場近兩年展現強勁成長動能，2024年至2025年第3季期間，已公告最優申請人的公辦都更與捷運聯開案件投資總金額達新台幣4,068億元。其中，2025年初至第3季全國內投資市場呈現爆發性成長，成功吸引民間預估總投資額從2024年的863億元躍升至3,205億元，成長幅度高達271%。

從區域分布觀察，台北市、高雄市、新北市三大都會區為投資主力，2025年新北市受惠於Y7十四張暨機廠案單案貢獻985億元（簽約中），投資金額達1,295億元居冠；高雄市1,107億元位居第二，展現穩健成長動能；台北市則以600億元排名第三。

仲量聯行指出，高雄市2024年穩居投資龍頭地位，投資金額達399億元占全國47%，開發面積1.8萬坪更占國內54%比重，投資表現亮眼。高雄投資熱潮主要受惠於台積電（2330）效應，2027年5廠全數量產將帶來7,000名員工，創造1 : 8關聯產業效應，吸引大量半導體供應鏈廠商進駐。

同時，陽明交大與清華大學高雄分部預計2029年將產生4,000多名高階師生。交通建設方面，高雄捷運路網的持續擴張，加上高鐵南延確定採「高雄方案」進入高雄車站，進一步強化高雄南台灣交通門戶地位。

在高科技產業聚落與完善軌道交通雙重加持下，高雄透過公辦都更與捷運聯開TOD等發展模式，進一步提升土地使用效率，帶動區域整體發展量能，未來預期將有更多政府招商案件公告，值得投資人期待。

仲量聯行董事總經理侯文信指出，公辦都更與捷運聯開案因區位優越、產權單純及採合建機制，投資人無須負擔購地成本，已成為投資人取得投資機會的重要管道之一，因此持續吸引民間企業積極參與。

侯文信認為，2025年初至第3季已成功吸引民間投資額達3,205億元，預期今年廣義促參招商金額可創歷年新高，並逐步向其他縣市延伸，帶動區域招商與土地開發活化。