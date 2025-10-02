永進機械總經理陳紳騰 可望續掌工具機公會

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣工具機暨零組件公會將於14日召開會員大會改選理事長，據了解，現任理事長、永進機械總經理陳紳騰（伯佳）已獲遴選委員會推薦，可望連任。陳紳騰任內積極推動數位轉型與智慧化升級，獲業界高度肯定。

至於副理事長部分，兩位副理事長中，零組件類的現任副理事長、軸承大廠東培工業董事長陳成，可望留任；另一位工具機類副理事長、車床龍頭廠台灣瀧澤科技（6609）總經理戴雲錦已辦理退休，可望由台灣麗馳科技董事長胡偉華接任。

台灣工具機暨零組件公會現有約800家會員廠商；公會指出，台灣是全球第五大工具機出口國及第七大生產國。不過，近幾年遭逢美中貿易戰等地緣政治衝突影響，加上美國對等關稅新政與新台幣匯率升值衝擊，整體產業景氣明顯下滑。

公會統計，今年前八月台灣工具機出口總額為13.52億美元，較去年同期減少7.7%；工具機關鍵零組件出口總額約10億美元，亦較去年同期減少約0.5%。

面對全球供應鏈重組，陳紳騰說，台灣正將自身定位為全球製造業的「首選AI整合夥伴」。以剛閉幕的歐洲工具機展為例，台灣有超過百家廠商參展，從軟體、零組件到整機，提出創新解決方案，展現台灣產業「彈性、整合、協作」優勢。

工具機 董事長 台幣匯率

延伸閱讀

偉訓斥資5,600萬 越南設點

因應台灣工具機升級 虎科大、友嘉和16所高工MOU共育人才

經長龔明鑫喊話：機械業、工具機是製造業的根 政府會站在一起

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

相關新聞

力麗彰化廠部分產線停工

老牌紡織廠力麗昨（1）日公告，董事會決議停止化纖廠直紡設備生產，主要因瓶用酯粒與聚酯粒市場受全球產能過剩與低價競爭衝擊，...

新北大巨蛋樹林、淡水擇一 力拚結合周邊發展推動新造鎮

新北市長侯友宜昨（1）日宣佈，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的。副市長劉和然也說，未來...

台北紡織展10月14日登場 三亮點

台北紡織展（TITAS 2025）將於14日至16日在南港展覽館登場，今年規模創新高，但產業卻面臨美國對等關稅衝擊與中國...

永進機械總經理陳紳騰 可望續掌工具機公會

台灣工具機暨零組件公會將於14日召開會員大會改選理事長，據了解，現任理事長、永進機械總經理陳紳騰（伯佳）已獲遴選委員會推...

數位防火牆／捍衛資安 動態機制迎戰深偽

不少大企業與金融機構曾因採用生物辨識技術讓用戶使用服務意願提高，成為提升轉換率與使用體驗的重要手段；但近年因生成式AI與...

連鎖效應／建構總部 完備組織戰力

連鎖企業追求的是規模經濟，將一家店成功的模式，藉由複製放大經營成果，但在連鎖發展的過程當中，將多次面臨規模不經濟的考驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。