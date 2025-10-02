永進機械總經理陳紳騰 可望續掌工具機公會
台灣工具機暨零組件公會將於14日召開會員大會改選理事長，據了解，現任理事長、永進機械總經理陳紳騰（伯佳）已獲遴選委員會推薦，可望連任。陳紳騰任內積極推動數位轉型與智慧化升級，獲業界高度肯定。
至於副理事長部分，兩位副理事長中，零組件類的現任副理事長、軸承大廠東培工業董事長陳成，可望留任；另一位工具機類副理事長、車床龍頭廠台灣瀧澤科技（6609）總經理戴雲錦已辦理退休，可望由台灣麗馳科技董事長胡偉華接任。
台灣工具機暨零組件公會現有約800家會員廠商；公會指出，台灣是全球第五大工具機出口國及第七大生產國。不過，近幾年遭逢美中貿易戰等地緣政治衝突影響，加上美國對等關稅新政與新台幣匯率升值衝擊，整體產業景氣明顯下滑。
公會統計，今年前八月台灣工具機出口總額為13.52億美元，較去年同期減少7.7%；工具機關鍵零組件出口總額約10億美元，亦較去年同期減少約0.5%。
面對全球供應鏈重組，陳紳騰說，台灣正將自身定位為全球製造業的「首選AI整合夥伴」。以剛閉幕的歐洲工具機展為例，台灣有超過百家廠商參展，從軟體、零組件到整機，提出創新解決方案，展現台灣產業「彈性、整合、協作」優勢。
