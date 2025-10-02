台北紡織展10月14日登場 三亮點

台北紡織展（TITAS 2025）將於14日至16日在南港展覽館登場，今年規模創新高，但產業卻面臨美國對等關稅衝擊與中國競爭壓力。紡拓會秘書長黃偉基昨（1）日指出，台灣業者唯有鞏固美國市占、並加速拓展歐盟、日本等非美市場，才能在新局中突圍。

第29屆台北紡織展將在台北南港展覽館1館登場，今年規模再創新高，匯聚388家參展業者、904個攤位，全面展現產業的創新能量與永續實力。紡拓會率先揭示今年展場三大亮點，包括「永續環保」、「機能應用」與「智慧製造」，黃偉基並同步針對紡織業最新國際經貿環境進行剖析。

黃偉基指出，美國「對等關稅」政策持續牽動台灣紡織出口動能，9月後業者已開始在洽談明年春季訂單，進行報價與備貨，但品牌商普遍要求出口國分攤新增關稅，僅少數業者願意自行吸收。

黃偉基直言，過去25年美國始終是最大出口市場。然而在關稅政策劇變後，廠商不僅面臨訂單波動，也遭遇價格談判的新挑戰。除了美國市場不確定性，來自中國的競爭更是無所不在。

面對市場變局，紡拓會提出兩大方向。第一是鞏固美國市場既有份額，美國仍是台灣最大單一出口市場，但在對等關稅持續以及通膨壓力下，未來市場胃納量勢必縮小，台灣業者應避免市占率進一步流失。

第二則是積極拓展非美市場，包括歐盟、日本、英國與韓國。