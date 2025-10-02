新北大巨蛋樹林、淡水擇一 力拚結合周邊發展推動新造鎮
新北市長侯友宜昨（1）日宣佈，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的。副市長劉和然也說，未來會以巨蛋園區模式，融入智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂等機能，以「提早來、留下來、晚點走」作為設計理念，期盼能在2050年實現。
新北市政府透過專家學者問卷方式，綜合挑選出最具潛力的二處區位。劉和然表示，經過半年的分析、討論、專家學者請益及評估，新北大巨蛋確有規劃興建的必要，未來更可與台北大巨蛋相輔相成，提升台灣國際能見度。
他透露，在過程中，各界專家均提出「基地本身腹地要夠，且交通便捷性為重中之重」基本要件，同時若能擁有豐富外部資源，包括觀光景點、文化遊憩等，從六處候選地點各有其優劣面向，但透過專家學者問卷，最後綜合歸納出「樹林機五、淡海二期」等二處最適區位，後續將由市府體育局持續委託專業顧問團隊進行更細緻的可行性評估，提出新北大巨蛋的最後落腳處。
淡水在交通改善後，交通便捷度得以提高，有擁有豐富的文化觀光遊憩資源底蘊，只是相關用地取得還寄望中央協助，這部分也會持續與內政部溝通爭取；位在樹林運休中心南側的用地位於樹林、新莊及板橋交界，可透過軌道路網同時銜接新莊線、板南線、三鶯線及未來的桃園捷運棕線，完整便捷的交通網絡及多元的運輸模式，是專家學者推崇的重點，同時規劃主導權在市府，未來將以東京巨蛋為樣板，提供市民新的遊憩體驗。
侯友宜解釋，新北大巨蛋是新北市2050發展願景中很重要的目標之一，「今天只是第一步」，新北大巨蛋一開始定位就是要結合周邊發展，以「新造鎮」概念推動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言