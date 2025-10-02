新北大巨蛋樹林、淡水擇一 力拚結合周邊發展推動新造鎮

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
新北大巨蛋候選基地確定以「樹林機五」及「淡海二期」為優先評估標的。 記者張策／攝影
新北大巨蛋候選基地確定以「樹林機五」及「淡海二期」為優先評估標的。 記者張策／攝影

新北市長侯友宜昨（1）日宣佈，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的。副市長劉和然也說，未來會以巨蛋園區模式，融入智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂等機能，以「提早來、留下來、晚點走」作為設計理念，期盼能在2050年實現。

新北市政府透過專家學者問卷方式，綜合挑選出最具潛力的二處區位。劉和然表示，經過半年的分析、討論、專家學者請益及評估，新北大巨蛋確有規劃興建的必要，未來更可與台北大巨蛋相輔相成，提升台灣國際能見度。

他透露，在過程中，各界專家均提出「基地本身腹地要夠，且交通便捷性為重中之重」基本要件，同時若能擁有豐富外部資源，包括觀光景點、文化遊憩等，從六處候選地點各有其優劣面向，但透過專家學者問卷，最後綜合歸納出「樹林機五、淡海二期」等二處最適區位，後續將由市府體育局持續委託專業顧問團隊進行更細緻的可行性評估，提出新北大巨蛋的最後落腳處。

淡水在交通改善後，交通便捷度得以提高，有擁有豐富的文化觀光遊憩資源底蘊，只是相關用地取得還寄望中央協助，這部分也會持續與內政部溝通爭取；位在樹林運休中心南側的用地位於樹林、新莊及板橋交界，可透過軌道路網同時銜接新莊線、板南線、三鶯線及未來的桃園捷運棕線，完整便捷的交通網絡及多元的運輸模式，是專家學者推崇的重點，同時規劃主導權在市府，未來將以東京巨蛋為樣板，提供市民新的遊憩體驗。

侯友宜解釋，新北大巨蛋是新北市2050發展願景中很重要的目標之一，「今天只是第一步」，新北大巨蛋一開始定位就是要結合周邊發展，以「新造鎮」概念推動。

大巨蛋 北大 觀光景點

延伸閱讀

「別再讓下個消防員白白送命」兒殉職父遞陳情信 侯友宜允續統合人力

財劃法要給新北407億卻被扣155億元 侯友宜：快承擔不住

民進黨提自治條例要新北普發4.6萬 侯友宜：說不通啦！

黃國昌被爆養狗仔攻擊政敵 侯友宜笑：歡迎狗仔跟監我「代表有行情」

相關新聞

力麗彰化廠部分產線停工

老牌紡織廠力麗昨（1）日公告，董事會決議停止化纖廠直紡設備生產，主要因瓶用酯粒與聚酯粒市場受全球產能過剩與低價競爭衝擊，...

新北大巨蛋樹林、淡水擇一 力拚結合周邊發展推動新造鎮

新北市長侯友宜昨（1）日宣佈，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的。副市長劉和然也說，未來...

台北紡織展10月14日登場 三亮點

台北紡織展（TITAS 2025）將於14日至16日在南港展覽館登場，今年規模創新高，但產業卻面臨美國對等關稅衝擊與中國...

永進機械總經理陳紳騰 可望續掌工具機公會

台灣工具機暨零組件公會將於14日召開會員大會改選理事長，據了解，現任理事長、永進機械總經理陳紳騰（伯佳）已獲遴選委員會推...

數位防火牆／捍衛資安 動態機制迎戰深偽

不少大企業與金融機構曾因採用生物辨識技術讓用戶使用服務意願提高，成為提升轉換率與使用體驗的重要手段；但近年因生成式AI與...

連鎖效應／建構總部 完備組織戰力

連鎖企業追求的是規模經濟，將一家店成功的模式，藉由複製放大經營成果，但在連鎖發展的過程當中，將多次面臨規模不經濟的考驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。