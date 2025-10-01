第3季北市商辦租金緩漲…南港龐大供給價逆勢守穩 原因是它

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬(左)表示，台北市頂級辦公市場展現韌性與成長動能。第3季租賃成交顯著增長，帶動單季頂級辦公室租金季增0.14%至每坪月租3,221元，惟成長幅度收斂，顯示市場進入高原期；南港商業區租金則維持穩健表現，穩守每月每坪租金2,366元，較去年同期上漲2.38%。即便在面臨大量新供給的挑戰下，南港仍展現價格穩定性，凸顯區域內科技業聚落支撐力道；中為仲量聯行台灣董事總經理侯文信(中)、右為行銷部經理邱凡芮。陳美玲/攝影
據仲量聯行最新第3季商用不動產季報顯示，第3季台北市再度迎來新供給，新增辦公出租空間總計16,537坪，其中新光杭北、元大銀星釋出共11,300坪，但僅使空置率小幅上升0.7個百分點至7.4%，顯示市場需求有支撐。

仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬表示，台北市頂級辦公市場展現韌性與成長動能。第3季租賃成交顯著增長，帶動單季頂級辦公室租金季增0.14%至每坪月租3,221元，惟成長幅度收斂，顯示市場進入高原期。

次級市場中，敦北次級市場租金上漲2.54%至每坪月租2,775 元，受惠於優質新供給進場，漲幅遠超其他次級市場，顯示新供給已成為推升租金的核心動能。

信義次級市場則因富邦A25去化強勁，租金水準同步提升，進一步凸顯頂級辦公市場的韌性與抗跌性。

南港商業區租金則維持穩健表現，穩守每月每坪租金2,366元，較去年同期上漲2.38%。即便在面臨大量新供給的挑戰下，南港仍展現價格穩定性，凸顯區域內科技業聚落支撐力道。

游淑芬預期，第4季商辦租賃市場仍將延續此趨勢；同時，優質新商辦持續推升租金，將讓頂級辦公租金穩步上揚。惟在年底新商辦陸續完工下，市場空置率將攀升，短期去化有壓。

值得注意的是，該資料顯示，第3季台北市核心商業區A級辦公市場成交量達6,790坪，占整體交易量69%。其中，以信義次級市場表現最為突出，引領五成的租賃交易；敦北次級市場以32%居次，受惠於新供給持續進入市場，帶動企業升級辦公空間意願提升。

從產業需求觀察，科技業、運輸業、財務金融業占比皆在兩成以上，顯示不僅科技業重視辦公升級，其他產業也開始注意辦公升級對企業的多項優點。

以行政區來看，根據仲量聯行統計，2025年第3季南港地區商業區A級租賃成交量達3,006坪，為今年目前成交量最高的一季，不僅推升第3季整體交易量，亦顯示市場租賃需求逐步回穩。

