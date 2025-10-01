AI 浪潮、科技業出手 前三季商用不動產交易衝破1100億元

仲量聯行董事總經理侯文信表示，受AI浪潮推動，科技業、尤其半導體及伺服器企業，持續加碼購置商辦、廠辦，加上企業對商辦升級有高度需求，讓第3季商用買賣市場、商辦租賃市場各自寫下不錯表現。

其中第3季商用不動產交易金額約達689億元，光是來自科技業剛性需求就有448億元，占比達65%，一舉推升前三季交易金額衝上1,166億元，創近10年同期次高，僅次於去年。

侯文信分析，以第3季交易產品來看，以廠房交易最突出，單季交易額達273 億元、創今年新高，占整體交易比重達六成、季增率高達86%，主要買方來自科技業與製造業、因應出口訂單與產能需求加速擴廠。

光是第3季科技業在商業不動產市場的投資金額占比達47%，不僅展現其市場主導地位，更反映台灣科技產業在全球供應鏈重組下，持續強化在地產能布局，並透過積極布局研發與生產設施，鞏固市場競爭優勢。

侯文信認為，隨著第4季交易案加入後，今年全年商用不動產交易量有望創下近10年次高水準。