聖揚機構邀台灣第一女格鬥家黃偵玲 分享世界征戰之路

致力推廣健康運動生活的聖揚機構，與台灣企業經營協會(TBMA)合作，舉辦「打破框架·打造命運主場」講座，邀請台灣第一位女格鬥家黃偵玲主講，黃偵玲分享她的世界征戰之路：永遠打不敗的是自己的信念。

聖揚機構經理陳永翔表示，此次舉辦「打破框架，打造命運主場」講座活動，除了讓更多人認識台灣之光的格鬥運動，更期望藉由黃偵玲的人生故事，激勵更多人勇於追求夢想。

講座中，黃偵玲分別從自我成長、家庭反對與資源缺乏等不同面向，暢談女性從事職業格鬥選手並征戰世界的歷程。

其中，她特別指出，能夠逆轉勝的關鍵，正是那份「永遠打不敗的信念」，引發全場熱烈且感動的掌聲。

身高僅156公分的黃偵玲，與格鬥運動給人強悍、威猛的既定印象形成鮮明反差。她不僅是台灣首位女子綜合格鬥選手，更是第一位打進世界冠軍賽的華人女子選手；同時，她也是綜合格鬥賽事中極為罕見使出「Gogoplata」招式的選手，因而在國際間獲「Lady GO GO」的稱號。

長期致力推廣健康運動生活的聖揚機構，不但邀請黃偵玲擔任品牌之友，並在她征戰世界格鬥賽場的過程中，提供全力支持。聖揚曾資助黃偵玲遠赴日本參賽，讓這位台灣運動家在國際舞台上展露光芒；此外，聖揚應援團也親自前往全運會現場為她加油打氣。

身材嬌小且在業界女性選手罕見的黃偵玲，初期的訓練過程中，幾乎是與高大壯碩的男選手交手，經歷大量挨打的挑戰。這樣的困難與挑戰，自然遠高於一般選手。此外，父母傳統的觀念與對人生框架的定義，使黃偵玲不僅要突破肢體技術上的瓶頸，還得克服來自家人與自我內心的諸多困惑與壓力。

2016年馬尼拉ONE Championship綜合格鬥賽中，黃偵玲被菲律賓選手以「斷頭台技」勒脖無法呼吸，眼看就要落敗或昏倒，黃偵玲以絕不放棄的強大意志力，反以格鬥賽場中極為少見的降服動作－脛骨絞(Gogoplata)逆轉勝。

國際評審以「Lady GO GO」美譽盛讚，代表黃偵玲出神入化的格鬥技純熟精湛，同時也讓世界看見台灣選手，在逆境求勝的決心與強大的毅力。

陳永翔說，聖揚機構持續探索並深化差異性優勢特點，包括在建築產品、社區營造以及帶給聖揚家族與眾不同的生活啟發，而黃偵玲的格鬥運動與世界競技的人生故事，正是公司希望帶給住戶健康運動與健康心態的絕佳模範。