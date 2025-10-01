太景抗生素新藥拓展越南市場 瑩碩學名藥插旗中東

快訊

中央社／ 台北1日電

新藥研發公司太景-KY今天公告，其子公司太景生物科技與越南藥廠Fideschem Inc.及Newsun Pharmaceutical JSC.簽署抗生素新藥「太捷信（奈諾沙星）」於越南的授權合約，繼星馬之後，再一步拓展東南亞藥品市場。

太景表示，此項合約內容，授權太捷信口服膠囊及靜脈輸液在越南的開發及銷售權，由Fideschem Inc.及Newsun Pharmaceutical JSC.共同負責越南的上市許可申請及市場銷售，合約效期自生效後起算20年。

太景指出，Fideschem Inc.強項在於策略整合、法規準備及國際合作；Newsun Pharmaceutical JSC.則專注於全國醫院至藥局的銷售通路，兩個合作夥伴在專業上互補，有助於太捷信在越南市場的推廣與布局，加速上市時程及提高市場滲透率。

太景董事長黃國龍表示，太捷信適應症為社區型肺炎，在越南的社區型肺炎是僅次於高血壓的主要疾病，也凸顯出新藥引進當地的重要契機。

此外，專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技在9月30日宣布，與國內合作夥伴共同開發的肺纖維化P4學名藥NTN，不僅完成中東市場授權經銷合約簽署，同時也向美國食品暨藥物管理局（FDA）提交簡化新藥申請（ANDA）獲同意受理審查，NTN一旦上市銷售，瑩碩將可享有銷售分潤的挹注。

瑩碩表示，NTN為一高活性半固體懸浮軟膠囊，由瑩碩完成藥物配方設計與劑型開發，國內合作夥伴負責生產製造，雙方共同分擔開發成本，並共享產品於全球各地上市後的銷售利潤。

