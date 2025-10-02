創新平台／透明晶圓檢測 工研院突破瓶頸

半導體產業被譽為「科技之母」，其製程要求極高，每一片晶圓都必須在極度潔淨與精密的環境中製造。即使是一點肉眼看不見的灰塵或微小粒子，都可能導致晶圓報廢，不僅推升成本，更會造成良率下降。因此，晶圓表面粒子檢測設備在半導體製程中扮演關鍵角色，能否快速且準確地篩檢出缺陷，往往直接決定廠商的競爭力。

然而，國內現行常用的光學影像檢測技術存在瓶頸。以一片八吋晶圓為例，傳統檢測至少需要20分鐘，且只能偵測0.5微米以上的粒子。隨著先進封裝結構日趨複雜，新一代晶圓或封裝用載板對於透明材質的檢測需求愈發迫切，但傳統設備在效率與靈敏度上皆難以滿足，造成產線風險。

更大的挑戰在於國際設備商多半聚焦於矽晶圓，對玻璃或碳化矽（SiC）等透明材質並無標準化檢測方案。由於缺乏合適的工具，產業長期存在透明晶圓及載板檢測缺口，影響新材料應用的推展與良率提升。

為突破此痛點，工研院研發出「晶圓表面粒子檢測設備」。此設備結合特殊設計的雷射光學模組與專屬演算法，不僅提升偵測精度，更將檢測速度大幅推進。

實驗數據顯示，該技術能將檢測時間縮短至僅需四分鐘，即可完成一片八吋晶圓的檢測，比傳統技術快上五倍；同時檢測靈敏度提升至0.2微米，大幅超越既有水準，不但表現媲美國外廠商，更為透明晶圓檢測補上國際產業長期欠缺的最後一塊拼圖。

在晶圓表面粒子檢測領域，主要由資本額百億美元規模的國際大廠主導，他們在設備研發上投入超過20多年、投資逾千萬美金，而工研院研發團隊僅四人，卻能短短五年內，就打造台灣自主的晶圓表面粒子檢測設備，除了擁有優秀檢測靈敏度外，相比國際大廠更可廣泛應用於多種材料，不論是矽（Si）、碳化矽（SiC），或是玻璃（Glass），皆能兼顧速度與精度。

同時，設備可同步提供粒子缺陷的位置與尺寸資訊，協助廠商即時掌握製程品質，避免缺陷流入後段，減少報廢與不必要的成本浪費。換言之，它不僅是一套檢測工具，更是助力半導體產業降低風險、提升競爭力的重要利器。

目前，工研院已攜手國內多家廠商展開實際應用合作。例如與廠商合作開發玻璃載板檢測設備，推動先進封裝產線的品質把關；同時也與國內業者共同打造碳化矽晶圓檢測設備，應對電動車與高功率元件市場的龐大需求。

此外，這項技術已成功導入業界先進封裝玻璃載板回收與碳化矽晶圓產線，在實際應用中展現出顯著效益。透過即時檢測，不僅使良率顯著提升，更協助廠商有效降低生產成本，形成產業上下游共贏的局面。

從全球趨勢來看，半導體正朝向異質整合、先進封裝以及化合物半導體材料的應用邁進，而透明晶圓檢測設備的突破，正好回應了產業升級需求，不僅展現台灣在自主技術上的能量，也為本土產業建立一套完整的晶圓檢測解決方案。

未來，這項技術可望擴展至更多應用場域，成為推動台灣半導體產業持續領先全球的重要關鍵。