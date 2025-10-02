ESG最前線／企業 ESG 接軌國際指標

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

隨著全球對永續發展的重視不斷提升，ESG（環境、社會與公司治理）已成為企業經營的重要指標。台灣企業若欲與國際接軌，不僅須強化財務實力，更須展現永續治理能力。根據金管會《上市櫃公司永續發展路徑圖》，企業將逐步被要求依照國際準則揭露ESG資訊，這不只是合規，更關係到國際市場競爭力。

首先，企業應導入國際通用的ESG揭露準則，如GRI、TCFD與ISSB，建立標準化的永續資訊揭露機制。這有助於清楚呈現企業在環境、社會與治理上的影響與策略，也能與國際投資人、品牌客戶對話接軌。目前已有多家台灣企業依循TCFD揭露氣候風險，未來此要求將逐步擴及至所有上市櫃公司，企業應儘早準備。

其次，氣候風險與碳管理已成為永續經營的核心。依據2023年施行的《氣候變遷因應法》，企業須進行碳盤查並規劃減碳路徑。導入ISO 14064標準、建立碳排放資料庫，是邁向淨零轉型的第一步。企業亦可參與SBTi、RE100等倡議，展現減碳決心，同時提升供應鏈合作機會與國際品牌信任。

第三，企業應強化供應鏈的永續管理與社會責任，特別是在勞動權益、職場安全與商業道德方面。國際客戶愈來愈重視供應商的社會表現，企業可推動供應商簽署永續承諾書，並導入ESG風險評估與第三方稽核機制，以降低營運風險，提升供應鏈韌性。

為強化執行力，建議企業設立跨部門ESG工作小組，整合環安衛、法務、人資與財務等職能，並定期培訓員工永續知識，建立由上而下的永續文化。這不僅有助於報告撰寫，更能將ESG精神融入日常決策與營運流程中。

ESG已從形象工程轉變為國際競爭的基本門檻。歐盟CBAM、美國清潔競爭法等規範陸續上路，企業若未建立完整ESG管理制度，將可能被排除於全球供應鏈之外。因此，愈早布局、愈能掌握轉型機會。

台灣企業若能從資訊揭露、碳管理到供應鏈責任全面布局，便能逐步提升ESG表現，與國際標準接軌。這不僅是合規，更是創造永續價值與拓展市場的關鍵。

ESG 布局 減碳

延伸閱讀

「綠水植藝．與水共好」產官學攜手 打造幸福宜居花鄉后里

永續不只環保，騰勢讓幸福也能續航！ 從「果物配」到「達摩本草」，透過多品牌集團共創永續藍圖

森林裡有歌聲、海岸上有微光 林業保育署：攜手企業永續專案感動人心

互盛電關係人交易2.9億元

相關新聞

力麗彰化廠部分產線停工

老牌紡織廠力麗昨（1）日公告，董事會決議停止化纖廠直紡設備生產，主要因瓶用酯粒與聚酯粒市場受全球產能過剩與低價競爭衝擊，...

新北大巨蛋樹林、淡水擇一 力拚結合周邊發展推動新造鎮

新北市長侯友宜昨（1）日宣佈，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的。副市長劉和然也說，未來...

台北紡織展10月14日登場 三亮點

台北紡織展（TITAS 2025）將於14日至16日在南港展覽館登場，今年規模創新高，但產業卻面臨美國對等關稅衝擊與中國...

永進機械總經理陳紳騰 可望續掌工具機公會

台灣工具機暨零組件公會將於14日召開會員大會改選理事長，據了解，現任理事長、永進機械總經理陳紳騰（伯佳）已獲遴選委員會推...

數位防火牆／捍衛資安 動態機制迎戰深偽

不少大企業與金融機構曾因採用生物辨識技術讓用戶使用服務意願提高，成為提升轉換率與使用體驗的重要手段；但近年因生成式AI與...

連鎖效應／建構總部 完備組織戰力

連鎖企業追求的是規模經濟，將一家店成功的模式，藉由複製放大經營成果，但在連鎖發展的過程當中，將多次面臨規模不經濟的考驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。