連鎖效應／建構總部 完備組織戰力

連鎖企業追求的是規模經濟，將一家店成功的模式，藉由複製放大經營成果，但在連鎖發展的過程當中，將多次面臨規模不經濟的考驗。

建構總部之前，連鎖企業會先建置營輔組織，即配置店群的營運輔導同仁，一位營輔督導基本上控管10至25家門店，試想：店是一家一家開的，第一位督導應在幾家店時配置？

再舉一個例子，連鎖企業大都有供貨機能，須做好採購、倉儲、物流等供應鏈工作，應何時投入整建物流中心呢？一個物流中心的建置，動輒數千萬、甚至上億元的投資。

從營輔組織、供應鏈，再到總部建置，都必須「超前部署」，事到臨頭再去整建，往往錯失商機，甚至會付出店群不信任、系統不穩定的代價。

尤其關鍵的是建置總部，連鎖總部必須具備五大功能，並建置兩個系統。管理維運、品牌行銷、人力資源、資訊情報和創新研發五大功能；兩個系統則是營輔體系與物流系統，也就是連鎖總部的五加二機制。

建構連鎖總部可說是連鎖企業完備組織力的終極行動。連鎖企業是靠組織建構起來的，由下而上搭建，先店群、再區域（營輔），繼而是總部，在產、銷、人、發、財、資等六項企業基本功能之外，總部組織除提供店群以至區域組織營運支持之外，更必須規劃策略方向、建構品牌形象，其建置考量有五：

一、與規模匹配：在早期階段即建置總部，往往未見其利、先蒙其害，主要是因總部以費用中心為基礎，若規模不到位，成本的疊加將是早期連鎖企業所無法承受的。

二、和發展同步：早一步是先知；早十步成烈士，連鎖發展亦是一連串投資的資本支出計畫，所謂超前部署最好的時機就是早一步。

三、以營運為本：連鎖三層組織中，店群以至區域，持續建立以顧客為中心的價值；而總部則建立以營運為中心的價值，沒有營運總部也失去了存在的價值。

四、建制度預算：連鎖規模擴張的過程中，制度與預算是兩項穩定的力量，連鎖總部亦能發揮內部控制的效果，俾益企業在發展中不致紊亂失序。

五、建品牌通路：市場中有兩項最有價值的資產，即品牌與通路，連鎖企業兩者兼而有之，品牌與通路的建設都離不開一項資源的開拓，即顧客資源，將店群的顧客資源統合經營，是連鎖致勝的源頭。

發展連鎖必然要建置總部，無論採行的是直營或加盟連鎖，總部五加二機制必須完善。

企業的規模並非一蹴而就，建置總部投資的是人力、物力與財力，當心費力卻失利，總部建立好比高築牆、廣積糧，長跑重配速，對的時機投入更見其效。