遠傳紙本帳單 2026年起收費

遠傳（4904）昨（1）日宣布，為進一步推廣環境友善，減少紙張使用，明年起仍有紙本帳單需求的用戶，將酌收每期工本費10元，相關收費將全數投入環境保育行動，對75歲以上年長者和弱勢族群則免收費，呼籲用戶盡速申請轉換為數位帳單。

遠傳參考國際其他電信業者，今年7月起開始推動數位帳單，成效卓越。遠傳內部統計，目前已有九成用戶選用數位帳單，已達成減少相當於29.3座台北101大樓的紙張使用量、降低1,131公噸碳排放量的成效。包括數位帳單、環保SIM卡、無紙化流程到門市全面數位化均為對環境永續的實踐。

遠傳積極推動環境保育，2023年開始，已多次由員工組成的志工團隊與原鄉部落合作植樹造林，至於明年對紙本帳單每期增收10元工本費，遠傳指出，紙本帳單工本費與印製寄發成本相同，但工本費不會用於攤銷成本，將投入環境保育行動，遠傳投入的金額將遠大於收到的工本費，形同攜手用戶一起做環保。

對於習慣紙本閱讀的長者，以及弱勢族群，遠傳會兼顧公平與關懷，不會收取紙本帳單工本費。