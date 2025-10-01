LINE GO攜手foodpanda 推動Social MaaS數位生活圈

LINE GO、foodpanda今日宣布跨界合作，打造「食＋行」的會員專屬生活場景。foodpanda提供pandapro訂閱用戶獨家優惠，最高可領取4,900元交通金，開啟一站式數位生活圈。

LINE GO推動MaaS（Mobility as a Service）平台，品牌升級兩周年，公布相關統計數字，包括用戶數突破470萬，穩定成長；LINE GO TAXI在2024年累積的叫車里程可繞行地球1,367圈，成功打造全台最大減碳車隊。

LINE GO推動「Social MaaS數位生活圈」，將移動服務延伸至消費者日常。9月中旬攜手WeMo推出「LINE GO 共享機車」，補足大眾運輸無法抵達的最後一哩路；與foodpanda跨界結盟，結合城市移動與美食外送兩大高頻需求，為用戶帶來更便利、多元的智慧生活體驗。

LINE GO總經理林子原表示，平台每一項服務設計，都是從用戶需求出發，透過科技不斷優化體驗，打造Social MaaS數位生活圈，滿足即時交通，串聯社交、消費與生活。

LINE GO與WeMo跨平台合作，9月中旬推出「LINE GO 共享機車」服務，成為整合「四輪＋二輪」的一站式智慧交通平台。雙方用戶直接從App主頁使用跨平台服務，服務初期涵蓋台北、新北、台中、台南、高雄等主要城市，並支援隨租隨還方案。