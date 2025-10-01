環團點名自俄羅斯加碼進口輕油 台塑化：採購未違反美國、歐盟規定

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

針對跨國環團點名台塑化（6505）對俄羅斯加碼進口輕油一事，台塑化1日發表聲明，「針對各媒體報導有關台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國一事」聲明，強調輕油對外公開招標都會要求供應商不得違反各項規定，並驗收合格才會採購，台塑化輕油採購並未違反美國或歐盟規定。

台塑化表示，依據該公司內部數據，2024年俄羅斯輕油占進口總量約60%，2025年迄今約85%，非媒體所述90%，若計入自產輕油，實際占比分別為約35%與48%。

台塑化強調，該公司為上市公司，所有輕油均以公開招標採購，未限定來源國別，但嚴格要求賣方遵守國際制裁及歐盟CN27101290規範，且交易對象及運輸船舶皆不得列入美國OFAC制裁名單。另須澄清，台塑化採購之輕油符合歐盟規範，價格上限為每桶100美元，並非誤傳的每桶45美元。

台塑化指出，近兩年因國際市場情勢所致，投標供應商多以俄羅斯輕油交運，致使該來源占比相對提高，此為市場條件下之結果，並非公司刻意調整採購策略所造成。

在出口方面，台塑化2024年銷往美國與歐洲市場總額約新台幣124 億元，其中油品占92%、石化品占8%，石化產品出口比例甚低。需特別強調，台塑化所使用之原油100%皆非俄羅斯來源，因此銷往美歐的油品類產品完全不涉及俄羅斯原油成分。

最後台塑化表示，若未來國際有更嚴格的規範或我國政府頒布禁令，該公司將即刻遵循，全面配合相關措施。

台塑化 俄羅斯

