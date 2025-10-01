Tesla台灣第3季掛牌數突破5,700輛 全年掛牌累計破萬

Tesla第3季度全車系掛牌數突破5,700輛，較第2季成長超過180%，Tesla於台灣國產暨進口車市總排行9月排行第二，全季排名第三（不含商用車）。於此同時，Tesla今年累計掛牌總數已突破萬輛大關，且 Model 3及Model Y分別奪台灣車市9月進口豪華品牌轎車及休旅銷售排行冠軍，再次凸顯由Tesla引領的純電生活已逐步融入台灣消費者日常。

其中，備受矚目的全新Model Y持續受到車主喜愛，蟬聯6、7、8月台灣電動車銷量冠軍與豪華進口休旅車榜首，今年六月首批交付至今已累積突破6,000名台灣車主。據最新數據，Model Y取得台灣第3季度單一車款掛牌數總排行亞軍，總銷售9月單月排行位居第二，為進榜前十名唯一的純電車款，相比全榜幾乎為日系品牌或經濟型車款，Model Y銷售表現尤為亮眼。

台灣特斯拉表示，今日Tesla推出Model 3產品升級改款，在外觀與配置上進一步提升用車體驗，Model 3全車系新增方向燈撥桿與前保桿鏡頭，同時，車漆標準色則升級調整為低調夜幕灰，延續其簡潔俐落的設計語彙。最受車主青睞的Model 3 RWD後輪驅動版本續航里程更提升至534公里（預估值），持續鞏固其作為台灣純電市場入門首選的地位。

此外，Model Y Long Range也受惠於優化電池效能帶來更出色的續航表現。搭載20吋Helix 2.0輪圈的版本標準續航里程自581公里提升至621公里；19吋Crossflow輪圈版本則由603公里提高至641公里（WLTP 標準）。同時，Model Y全車系亦新增曜石黑（Diamond Black）車色選項，取代原有純黑車色，為消費者帶來更多元且個性化的選擇。

迎接第4季度，雙車系現皆可零頭款入主。Model 3車系提供最高NT$100,000 購車禮遇，Model Y車系則推出0.99%超低利率財務方案；雙車系皆可享既有車主EAP及FSD系統免費移轉服務，亦能搭配滿電出門套裝與車主推薦計劃等方案，Model 3再享原廠換購專屬禮遇NT$50,000。透過多元且靈活的購車選擇，Tesla不僅回應市場需求，也持續加速台灣電動車普及與能源轉型的進程。