台北紡織展10/14登場 力拓非美新市場

中央社／ 台北1日電

第29屆台北紡織展（TITAS）將於10月14日登場，紡拓會秘書長黃偉基保守看待對等關稅下，美國市場的胃納量成長不易，將帶領台灣紡織業全力開拓歐洲、日本等非美新市場。今年紡織展將有17個重點市場、逾70個國際品牌買主來台採購。

黃偉基今天出席台北紡織展展前記者會時表示，今年對全球紡織業而言是充滿波折的一年，美國總統川普反覆的關稅政策，對產業造成相當大的衝擊。

黃偉基觀察，現在各國稅率大致底定，紡織廠出貨逐步恢復正常，但比起往年的旺季效應，可能只恢復85%，需求並沒有完全回來。而且根據廠商回報，針對關稅多出的成本，大多數美國品牌商要求生產國分攤拆帳，選擇自行吸收的品牌商僅鳳毛麟角，這可能會壓縮到廠商獲利。

黃偉基認為，美國是全世界最大的紡織品消費國，也是台灣紡織品最大出口市場，他保守看待美國關稅可能造成通膨，接下來美國市場胃納量成長不易。

黃偉基強調，如果以區域市場來看，歐盟才是最大市場，接著是美國、日本、英國、韓國。開拓美國以外的新市場，將是接下來的布局重點。

今年台北紡織展特別加強國際買家的洽邀，將有來自美國、加拿大、英國、德國、義大利、法國、荷蘭、挪威、瑞典、芬蘭、波蘭、南非、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、孟加拉等17個重點市場，逾70個國際品牌買主來台採購，舉行超過800場採購洽談會。

今年台北紡織展將於10月14日至16日在南港展覽館舉行，根據主辦單位統計，本屆展覽有來自台灣、美國、瑞士、瑞典、以色列、澳洲、日本、韓國、越南、中國大陸（含香港）等共388家參展商參展，合計904個攤位。

其中，由日本石川縣及福井縣纖維協會所徵集的機能性紡織業者，韓國大邱慶北纖維產業協會籌組的流行與機能性紡織團隊，以及韓國知名彈性紗廠曉星等海外廠商或團隊參展。

美國 日本

