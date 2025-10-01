新青安鬆綁買氣沒回來 六都買賣移轉年減3成、高雄最慘

六都公布今年9月的買賣移轉棟數，總計六都共16,075棟，月減3.5%，年減近三成，表現年月雙減持續低迷，台北、高雄兩都更創下9月同期新低紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年9月大部分都處於傳統的民俗月淡季，且央行第3季的理監事決議，既有管制通通維持不變，與市場期待鬆綁的看法有不小落差，新青安政策優惠僅剩不到1年，激勵購屋效果也漸淡。

更重要的是，除了新青安之外，市面上的一般房貸方案，利率已來到16年來的新高，民眾就算貸得到，也不見得貸得起，因此即使9月房貸水位較前幾個月充盈，民眾還是欠缺信心不敢買，整體買氣也因而欲振乏力。

張旭嵐指出，在景氣盤整之際，唯有負擔輕鬆的低總價小宅銷路相對平穩，然而台北市因房價高，低總價供給有限，高資產族在打炒房的大環境下，進軍房市的意願也較保守，導致台北市9月的買賣移轉量創下2003年統計以來的同期新低，也連帶拖累第3季整體的數據表現，使今年第3季同創統計以來的最低量。