LINE GO重新定義城市新移動 每年維持8%-10%成長率

LINE GO全台市占率維持第3名，未來會員數要持續成長，每年目標維持8%-10%的成長率，邀約更多的合作伙伴一起參與共享平台擴大會員生態圈，1日宣布打造四輪+二輪的一站式智慧交通平台及跨界結盟LINE GO與foodpanda共創食+行生活圈。

LINE GO總經理林子原表示，移動不只是從A點到B點，而是數位生活的延續。平台每一項服務設計，都是從用戶需求出發，並透過科技不斷優化體驗。希望結合社群力量與創新技術，打造Social MaaS數位生活圈，不僅滿足即時交通，更能串聯社交、消費與生活。

LINE GO台灣指標性MaaS（Mobility as a Service）平台，迎來品牌升級兩周年，1日公布亮眼成績單：用戶數突破470萬，穩定成長；LINE GO TAXI在2024年累積的叫車里程更可繞行地球1,367圈，並成功打造全台最大減碳車隊。

林子原表示，自9月中旬起，LINE GO與WeMo跨平台合作，推出「LINE GO 共享機車」服務並躍升為整合「四輪＋二輪」的一站式智慧交通平台。用戶可直接從LINE主頁進入LINE GO，不必額外下載App，即能使用共享機車服務，享受城市間轉乘無縫的新世代移動體驗。

服務初期涵蓋台北、新北、台中、台南、高雄等主要城市，並支援隨租隨還方案。調查顯示，近50%的用戶以單向騎乘為主要情境，例如赴約小酌後改搭計程車返家，或跨縣市旅遊時於當地進行短程移動。

林子原進一步指出，透過更貼近生活的設計，LINE GO讓用戶能自由切換交通工具，並將平台七大服務的消費歷程整合於會員GO禮程，累積點數兌換優惠，使每趟旅程都被禮遇，真正實現「一站式轉乘」的新日常。

LINE GO總經理林子原表示，「LINE GO長期以科技為核心、以用戶為本，致力提升綠色交通體驗。這次整合汽車與機車共享服務，不僅補足大眾運輸的最後一哩路，也能有效減少短程汽車使用與碳排放。截至上個月，已經協助減少超過1,300公噸的碳排放，這個數字，相當於約三個大安森林公園一年所能吸收的碳量。LINE GO將為用戶打造更綠色、更便利的移動選擇。」

WeMo創辦人暨副董事長吳昕霈則指出：「WeMo自創立以來即以『零碳城市移動』為目標。此次與LINE GO的整合，不僅讓用戶在日常通勤與跨城旅遊中享有更順暢、更環保的體驗，更凸顯共享經濟在城市治理與永續發展中的價值。」

藉由LINE GO的龐大用戶基礎與WeMo的數據與場域經營優勢，雙方能高效優化交通資源，持續擴大ESG成效，共創以人為核心的智慧城市藍圖。

LINE GO重磅宣布與foodpanda展開跨界合作，攜手打造「食＋行」的會員專屬生活場景，為用戶帶來更多元的數位生活體驗。為慶祝合作上線，即日起至10月10日止，LINE GO前一萬名用戶可獨家享有pandapro半年制免費訂閱方案pandapro會員也同步享有LINE GO等值新台幣1,000元交通金，上述方案需於活動期間內完成訂閱，名額有限用完為止。