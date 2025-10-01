力麗突宣布：彰化廠瓶用酯粒全停產、聚酯粒大砍六成 部分人力裁撤

化纖大廠力麗（1444）1日公告，董事會決議停止化纖廠直紡設備生產，主要因瓶用酯粒與聚酯粒市場受全球產能過剩與低價競爭衝擊，加上中國大陸低價產品傾銷台灣，導致國內需求急縮、產銷失衡。公司坦言，內部生產成本持續推升，外部又遭遇關稅障礙，市場前景不明，此次停工將優化人力與設備運用，以降低虧損。

力麗公告指出，本次停工的產能包括聚酯粒190,800公噸與瓶用酯粒106,200公噸。其中，聚酯粒將減產六成，瓶用酯粒則全面停產，停工規模占2025年1至8月合併營收比重約15.27%。

產量數據顯示，力麗近三年雖維持年產能約229,680公噸聚酯粒與106,200公噸瓶用酯粒，但實際產量大幅下滑：聚酯粒自2022年的166,154公噸降至2024年的78,019公噸，2025年前8月僅23,170公噸；瓶用酯粒則從2022年的102,261公噸降至2024年的51,350公噸，2025年前8月僅19,241公噸。

此次停工地點在彰化廠，後續公司將推動優退並裁撤人力，預計減少約30名員工，以進一步降低營運成本。

市場觀察，近年中國大陸、印度新增產能大量釋出，全球聚酯市場供過於求，價格壓力沉重，加上中國大陸產品低價傾銷台灣，已使台廠獲利承壓。此次力麗停產，凸顯台灣中游化纖產業在國際競爭、內需疲軟與貿易壁壘夾擊下，正被迫調整產能與布局。