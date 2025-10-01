美喆強調SPC石塑地板不受美國進口家具25%關稅影響 突顯產品優勢

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美喆-KY（8466）表示，美國總統川普於9月29日晚間簽署總統公告，將自10月14日起對外國進口木材課徵10%關稅，並對櫥櫃、浴櫃及特定軟包木製品課徵25%關稅，且自2026年起稅率還將進一步調升至30%、50%，此政策主要針對木材及木製家具進口進行管制，以強化美國本土木材產業與供應鏈韌性。然而，受影響範圍僅限於木材及木製成品，美喆-KY旗下以PVC及石粉為主要原料的SPC石塑地板產品不在課稅清單中。

美喆-KY指出，SPC石塑地板係由聚氯乙烯（PVC）及天然石粉高壓擠壓而成，具備防水、防潮、耐磨、不易變形等特性，並不含天然木材成分，相較傳統木地板，SPC石塑地板能有效避免濕度與溫差所引發的膨脹或收縮問題，並兼具高耐刮性與長使用壽命，在居家、商用及公共空間的應用愈加廣泛，隨著美國針對木材及木製家具大幅加徵關稅，進口成本勢必上揚，市場價格將面臨明顯壓力，惟SPC石塑地板因不受新進口家具關稅影響，價格穩定性與產品優勢更為突顯。

展望未來，美喆-KY除強化與既有客戶之合作深度，提升訂單穩定度外，也積極拓展新市場與新客源，持續投入產品研發與花色設計創新，強化品牌差異化優勢，同步優化產能配置與供應鏈管理，以強化交付彈性與成本控管能力，鞏固於國際市場競爭力，且隨著歐洲地區出貨保持穩定量能，加上新系列產品設計開發計畫已正式啟動，在新產品導入與新客戶策略的雙重推進下，可望為集團營運創造良好成長動能。

