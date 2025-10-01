限貸令鬆綁新青安沒用！9月六都移轉棟數約1.6萬棟 買氣年月雙減

六都1日公布今年9月的買賣移轉棟數，分別為台北市1,775棟，月增4.2%、年減21.4%；新北市3,680棟，月減2.6%、年減38.3%；桃園市3,263棟，月減0.9%、年減15.4%；台中市3,600棟，月減3.8%、年減28.5%；台南市1,487棟，月減5.4%、年減32.4%；高雄市2,270棟，月減11.9%、年減35.2%。

總計六都共16,075棟，月減3.5%、年減29.5%，呈現年月雙減、持續低迷，台北市、高雄市兩都更創下9月同期新低紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年9月大部分都處於傳統的民俗月淡季，且央行第3季的理監事決議，既有管制通通維持不變，與市場期待鬆綁的看法有不小落差；加上獲政策保障的新青安，政策優惠僅剩不到1年，激勵購屋的效果已隨時間漸淡。

更重要的是，除了新青安之外，市面上的一般房貸方案，利率已來到16年來的新高，民眾就算貸得到，也不見得貸得起，因此即使9月的房貸水位較前幾個月充盈，民眾還是欠缺信心不敢買，整體買氣也因而欲振乏力。

張旭嵐進一步指出，在景氣盤整之際，唯有負擔輕鬆的低總價小宅銷路相對平穩，然而台北市因房價高，低總價供給有限，高資產族在打炒房的大環境下，進軍房市的意願也較保守，導致台北市9月的買賣移轉量創下2003年分月統計以來的同期新低，也連帶拖累第3季整體的數據表現，使今年第3季同創統計以來的最低量。

高雄市則因外圍蛋白區的交屋潮熄火，過往因科技業題材爆紅的區域，今年買氣也回落，蛋黃區又受限買賣雙方的價格共識難以凝聚，交易媒合的難度高，因此高雄今年9月與第3季的買賣移轉量，雙雙寫下縣市合併升格15年以來的最低紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，大環境買氣萎縮，還是有部分區域憑藉大案交屋潮衝出可觀量能，像是桃園的大園客運園區，以及台中梧棲的台中港特定區，都因新案完工交屋量大，年月表現近乎倍增！

尤其是台中海線的梧棲，由於總戶數超過2,000戶的超級大案「遠雄幸福成」在第2季末取得使照，近期邁入交屋高峰期，使梧棲今年9月的買賣移轉量，首度突破700棟大關，不僅締造2006年統計以來的單月史上最大量，也讓梧棲第一次成為六都的交易冠軍！而過往台中的常勝軍北屯，則因交屋潮暫退，量能縮減至不到300棟，寫下近62個月的最低潮。