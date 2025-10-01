清景麟創辦人林聰麟 六大結論揭房地產未來趨勢

快速崛起的清景麟建築集團1日舉辦月會，創辦人林聰麟接地氣，以深入淺出方式，援引多項精準數據，深度剖析房地產趨勢，為集團上百名精英充電，預做準備以迎接下波景氣來臨。

1日上午9時許，林聰麟直接從近年預售屋與成屋的房價、銷量變化切入，銜接政府公布的房屋買賣移轉棟數，並結合近年台灣股市變化、佐證資金流向，再加上國人儲蓄總量起伏等關鍵數字，各項變因環環相扣、一氣呵成，有條不紊地梳理當前房市脈絡，進一步提出前瞻性觀點。

與會的市場人士說，接觸房地產市場30餘年，很少見到建商業主能親自掌握國內總體經濟脈動，林聰麟如此用心令人印象深刻，其被譽為房地產界「金頭腦」，原來是私底下勤練基本功、厚植底蘊。

資深業內人士指出，林聰麟個性大器豪爽，他晚上9點可以大碗喝酒、大口吃肉，見到他早上9點還能如同經濟學家般為房市問診把脈，而且言簡意賅、切中核心、句句到位；如此能文能武的鮮明特質，令與會專業人士有不同感受。

林聰麟在月會中為房市的發展總節出六個結論：

一、當前房屋市場不論預售或成屋買氣都節節下滑，成交速度大幅縮減、深不見底。 二、預售市場價位頻創新高卻有價無量，新成屋市場價格只要預售價格8至9折，但客人自備款多，同樣苦無成交量。5到10年中古屋只要新成屋的再8折價，成為成屋市場主流，但也只有去年同期的50至60%成交量。 三、申報開工量居高不下，未來新成屋供應量增加，容易形成多殺多。 四、台南高雄的社宅供應量逐年增加，公辦都更捷運聯開案量體大，分食市場大餅。 五、私人土地買賣少，市府公開招標土地亦乏人問津，土地價格高點已過，有反轉向下的趨勢。 六、央行信用管制滿一年，已達政府預期效果，未來將有機會逐漸鬆綁，但什麼時候開始又是一個新課題。

清景麟集團月會，創辦人林聰麟接地氣深度剖析房地產趨勢。記者林政鋒攝影

