快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

清景麟創辦人林聰麟 六大結論揭房地產未來趨勢

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
清景麟集團月會，創辦人林聰麟接地氣深度剖析房地產趨勢。記者林政鋒攝影
清景麟集團月會，創辦人林聰麟接地氣深度剖析房地產趨勢。記者林政鋒攝影

快速崛起的清景麟建築集團1日舉辦月會，創辦人林聰麟接地氣，以深入淺出方式，援引多項精準數據，深度剖析房地產趨勢，為集團上百名精英充電，預做準備以迎接下波景氣來臨。

1日上午9時許，林聰麟直接從近年預售屋與成屋的房價、銷量變化切入，銜接政府公布的房屋買賣移轉棟數，並結合近年台灣股市變化、佐證資金流向，再加上國人儲蓄總量起伏等關鍵數字，各項變因環環相扣、一氣呵成，有條不紊地梳理當前房市脈絡，進一步提出前瞻性觀點。

與會的市場人士說，接觸房地產市場30餘年，很少見到建商業主能親自掌握國內總體經濟脈動，林聰麟如此用心令人印象深刻，其被譽為房地產界「金頭腦」，原來是私底下勤練基本功、厚植底蘊。

資深業內人士指出，林聰麟個性大器豪爽，他晚上9點可以大碗喝酒、大口吃肉，見到他早上9點還能如同經濟學家般為房市問診把脈，而且言簡意賅、切中核心、句句到位；如此能文能武的鮮明特質，令與會專業人士有不同感受。

林聰麟在月會中為房市的發展總節出六個結論：

一、當前房屋市場不論預售或成屋買氣都節節下滑，成交速度大幅縮減、深不見底。

二、預售市場價位頻創新高卻有價無量，新成屋市場價格只要預售價格8至9折，但客人自備款多，同樣苦無成交量。5到10年中古屋只要新成屋的再8折價，成為成屋市場主流，但也只有去年同期的50至60%成交量。

三、申報開工量居高不下，未來新成屋供應量增加，容易形成多殺多。

四、台南高雄的社宅供應量逐年增加，公辦都更捷運聯開案量體大，分食市場大餅。

五、私人土地買賣少，市府公開招標土地亦乏人問津，土地價格高點已過，有反轉向下的趨勢。

六、央行信用管制滿一年，已達政府預期效果，未來將有機會逐漸鬆綁，但什麼時候開始又是一個新課題。

清景麟集團月會，創辦人林聰麟接地氣深度剖析房地產趨勢。記者林政鋒攝影
清景麟集團月會，創辦人林聰麟接地氣深度剖析房地產趨勢。記者林政鋒攝影
清景麟集團月會，創辦人林聰麟接地氣深度剖析房地產趨勢。記者林政鋒攝影
清景麟集團月會，創辦人林聰麟接地氣深度剖析房地產趨勢。記者林政鋒攝影
清景麟集團月會，創辦人林聰麟接地氣深度剖析房地產趨勢。記者林政鋒攝影
清景麟集團月會，創辦人林聰麟接地氣深度剖析房地產趨勢。記者林政鋒攝影

預售屋 房地產 房市

延伸閱讀

2025年中國房地產趨勢研析

營建景氣下行 「中台灣營建協力廠商聯誼會」成立彼此互助

美台關稅之外興起「農地無用論」 農業縣房地產市況承受雙重打擊

陸協調房地產融資 交屋近2千萬筆

相關新聞

捷運博愛座衝突…長輩遭一腳踹飛！律師：是「優先席」而非專屬席

捷運衝突：從一腳踹飛事件，看見我們需要的溫柔 台北捷運發生一起引起社會熱議的事件。 一個阿姨在車廂內，疑似因不滿年輕人坐在「博愛座」，上前要求對方讓座，並用手上的袋子撞擊年輕人的膝蓋。 年輕

友善環境！遠傳新措施明年上路 紙本帳單每期收10元「兩類族群免收」

遠傳電信今（1）日在官網中公告，目前已有超過9成用戶使用數位帳單，為進一步推廣環境友善，減少紙張使用，呼籲其他用戶儘速申...

整理包／10月份不只普發現金能領！生育、老人年金、勞退退休金這天會入帳

今(2025)年10月份除了普發現金1萬元可以領，還有不少勞保局的給付會陸續入帳，包括國保生育、喪葬給付、老年年金、勞退退休金等。

LINE GO重新定義城市新移動 每年維持8%-10%成長率

LINE GO全台市占率維持第3名，未來會員數要持續成長，每年目標維持8%-10%的成長率，邀約更多的合作伙伴一起參與共...

限貸令鬆綁新青安沒用！9月六都移轉棟數約1.6萬棟 買氣年月雙減

六都1日公布今年9月的買賣移轉棟數，分別為台北市1,775棟，月增4.2%、年減21.4%；新北市3,680棟，月減2....

清景麟創辦人林聰麟 六大結論揭房地產未來趨勢

快速崛起的清景麟建築集團1日舉辦月會，創辦人林聰麟接地氣，以深入淺出方式，援引多項精準數據，深度剖析房地產趨勢，為集團上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。