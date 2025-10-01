不景氣打團體戰！「中台灣營建協力廠商聯誼會」成立

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
禾固營造舉辦高爾夫球雅加達國際巡迴賽，第二名林麗君（左）捐出獎金回饋社會。記者宋健生／攝影
由台中市7家營建業者共同發起的「中台灣營建協力廠商聯誼會」宣布成立，首任會長、禾固營造董事長張啟章表示，從營造小包的訊息得知，未來房地產市場並不樂觀；聯誼會均以建築協力廠商為主，希望藉由成本控制、相互成長和要求，同時也藉由彼此的力量一起回饋社會。

7家營建業者除了張啟章，還有敦泰建設董事長楊世裕、容拓建築總經理陳錫應、時代建設總經理許宏丞、和合營造總經理林進士、八根建設董事長李志明、寓國營造負責人蔡志宏等人。

市府除了都發局長李正偉代表市長盧秀燕出席外，包括經發局長張峯源、消防局長孫福佑、新聞局長欒治誼等多位局處長亦受邀與會；立委黃健豪、何欣純等多位民代也前往祝賀。

成立大會席開40多桌，會中頒獎給禾固營造舉辦的高爾夫球雅加達國際巡迴賽前3名得主，但3名得主隨即把總獎金60萬元捐出，分別致贈國立暨南大學願景計畫、台灣行動菩薩助學協會、康善基金會和張秀菊社會福利基金會運用。

李正偉致詞時，感謝中台灣營建協力廠商聯誼會的成立，能夠整合營建業上中下游，還有發包、採購，大家彼此努力，創造更高的營建品質。

張啟章說，聯誼會包含了80個工種和材料廠，分別有鋼筋、模板、混凝土等，建築師、結構技師也在內，截至目前已有200多人入會，在他任內希望能達到400人以上。

他說，房地產好了20幾年，近三、四年台中的房地產更一口氣漲了三成，在政府限貸令下，景氣明顯已經降溫，甚至有下行跡象。從營建協力廠商的訊息可知，未來景氣並不樂觀，推案並已明顯減少，在此下行的階段是否會有建商跳票，所訂的貨還算數嗎，以及協力廠商拿得到貨款嗎？都成為一種風險和考驗。

由於許多營建業的二代都恰好接班，聯誼會因此匯集相關企業，大家彼此互通訊息、交換經驗，希望能相互協助，知道在景氣下行時如何保護自己。

「中台灣營建協力廠商聯誼會」由7家營建業者籌組成立。記者宋健生／攝影
台中市都發局長李正偉(左)祝賀張啟章(中)擔任中台灣營建協力廠商聯誼會會長。記者宋健生／攝影
