裕民首艘超大型礦砂船裝設旋筒風帆 估減碳逾10%

散裝航運商裕民與風力推進技術供應商Anemoi今天共同宣布，裕民32.5萬載重噸超大型礦砂船（VLOC）裕元輪，已於中遠舟山船廠完成4具旋筒風帆安裝工程，成為台灣首家導入此技術的航運公司。

裕民航運發布新聞稿說明，安裝完成後，裕元輪將恢復投入巴西與中國之間的遠洋航線，並於巴西礦業公司Vale的長期租約下營運。該船預計每年可節省逾1600公噸燃油，減少10%至12%的碳排放。

裕元輪安裝的旋筒風帆每具高35公尺、直徑5公尺，採可折疊設計，由Anemoi長江基地完成整體組裝後，透過駁船運至舟山船廠，在「即插即用」安裝流程下，直接吊裝固定於甲板，大幅減少船廠工作範圍並縮短工期。

裕民航運副董事長徐國安表示，全球航運的未來必須兼顧永續與競爭力，透過與Anemoi的合作，裕民正將策略轉化為行動，降低排放、提升效率並創造長期價值。