快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

裕民首艘超大型礦砂船裝設旋筒風帆 估減碳逾10%

中央社／ 台北1日電

散裝航運商裕民與風力推進技術供應商Anemoi今天共同宣布，裕民32.5萬載重噸超大型礦砂船（VLOC）裕元輪，已於中遠舟山船廠完成4具旋筒風帆安裝工程，成為台灣首家導入此技術的航運公司。

裕民航運發布新聞稿說明，安裝完成後，裕元輪將恢復投入巴西與中國之間的遠洋航線，並於巴西礦業公司Vale的長期租約下營運。該船預計每年可節省逾1600公噸燃油，減少10%至12%的碳排放。

裕元輪安裝的旋筒風帆每具高35公尺、直徑5公尺，採可折疊設計，由Anemoi長江基地完成整體組裝後，透過駁船運至舟山船廠，在「即插即用」安裝流程下，直接吊裝固定於甲板，大幅減少船廠工作範圍並縮短工期。

裕民航運副董事長徐國安表示，全球航運的未來必須兼顧永續與競爭力，透過與Anemoi的合作，裕民正將策略轉化為行動，降低排放、提升效率並創造長期價值。

裕民 巴西 董事長

延伸閱讀

淨零預算902億 拚能源轉型

新北推工業無煤城市 能源轉型論壇展淨零成果

加速城市能源轉型 侯友宜：以無煤為起點 新北持續當先行者

減碳7成 全球首艘甲醇動力滾裝船「港榮輪」在港首航

相關新聞

捷運博愛座衝突…長輩遭一腳踹飛！律師：是「優先席」而非專屬席

捷運衝突：從一腳踹飛事件，看見我們需要的溫柔 台北捷運發生一起引起社會熱議的事件。 一個阿姨在車廂內，疑似因不滿年輕人坐在「博愛座」，上前要求對方讓座，並用手上的袋子撞擊年輕人的膝蓋。 年輕

友善環境！遠傳新措施明年上路 紙本帳單每期收10元「兩類族群免收」

遠傳電信今（1）日在官網中公告，目前已有超過9成用戶使用數位帳單，為進一步推廣環境友善，減少紙張使用，呼籲其他用戶儘速申...

整理包／10月份不只普發現金能領！生育、老人年金、勞退退休金這天會入帳

今(2025)年10月份除了普發現金1萬元可以領，還有不少勞保局的給付會陸續入帳，包括國保生育、喪葬給付、老年年金、勞退退休金等。

台南社宅牆面爆裂痕疑慮？ 都發局說是這原因 結構安全無虞

台南市議員陳怡珍上午在市議會質詢時指出，台南市首批社會住宅「宜居成功」甫完工，卻有即將入住的住戶陳情反映，透過影片顯示，...

台南黃金地段「宜居小東」社宅來了 租金優惠市場行情四折起

台南市政府積極推動社會住宅政策，繼永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」兩處共178戶陸續完成招租與入住後，市府首座自建...

貨物稅政策拉抬車市略回溫！ 9月登錄32227台 月增9%

9月雖然大多天數落在民俗月期間，但政府公布相關貨物稅政策後，有效促使先前觀望之民眾購車領牌，總市場登錄32227台，略微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。