捷運博愛座衝突…長輩遭一腳踹飛！律師：是「優先席」而非專屬席

捷運衝突：從一腳踹飛事件，看見我們需要的溫柔

台北捷運發生一起引起社會熱議的事件。

一個阿姨在車廂內，疑似因不滿年輕人坐在「博愛座」，上前要求對方讓座，並用手上的袋子撞擊年輕人的膝蓋。

年輕人起初不予理會，但備受挑釁後就將自己手中的袋子交給旁人保管，並突然起身，一腳將阿姨踹倒在對面座位。

阿姨跌坐在椅子上，滿臉驚恐，再也不敢靠近。年輕人冷靜地說：「你可以再來一次。」甚至還用英文補上一句：You can try one more time.

1.你有「優先」的身分 並不代表你有權用袋子趕人

許多網友留言質疑：「明明有這麼多座位，阿姨為什麼偏要坐博愛座？」

其實，博愛座早已被重新定位為「優先席」。這代表任何人都可以坐，但若遇到真正有需求的人（孕婦、行動不便者、年長者），就希望能尊重禮讓。

有需求的人，像這位阿姨，並不代表法律上就有權利去趕人，甚至拿自己的袋子撞擊年輕人，更何況旁邊還有空位。

2.「阿姨」趕你 並不代表你可以踢人

刑法允許人在遭遇「不法侵害」時保護自己，這叫「正當防衛」。

當阿姨用袋子撞擊年輕人，雖然力道不大，但本質上已是對身體的侵害，年輕人確實有防衛的空間。

但是防衛必須符合「必要性」與「相當性」。簡單來說，就是要「剛剛好能阻止攻擊」。然而用力將對方直接踹飛到對面座位上，顯然超過了必要程度，甚至可能造成傷害。在法律上，大多會被認定為「防衛過當」，也就是不能主張踢人是「正當防衛」，所以如果造成「阿姨」受傷害，阿姨對此提出刑事告訴的話，年輕人會需要負擔刑事責任。

3.少一點執著 多一點寬容

這位阿姨就算看到年輕人坐在優先席，也不一定需要上前干涉；何必執著要把人趕走呢？

年輕人被要求讓座時若覺得被冒犯，可以選擇不予理會，冷靜離開、或立刻請站務人員協助，何必對這位阿姨動手？

如果有一方能夠多一點點的寬容，或許我們的世界會變得不一樣。

4.態度決定你的高度

其實如果任何人有座位的需求，不必去強調「這是優先席你一定要讓」，不妨小聲說：「不好意思，我人不舒服，可以讓我坐嗎？」台灣最美的風景是人，我相信就算不是優先席，車廂內必然也會有人讓座的。

優先席不是「專屬席位」，而是一個提醒社會更有同理心的象徵。因此，年輕人坐在優先席並不違法；而阿姨若有需求，也應該以禮貌的方式提出，而不是透過衝突或讓人不適的方式去要求。

碰到不禮貌的對待，趕你讓座時，我們可以選擇「禮貌」的提醒他，他並沒有權動手，我們也不需要跟他一般見識，展現不同的態度與高度。

5.跟自己和解

捷運，是讓我們平安抵達的工具，不該成為戰場。法律可以劃出責任的界線，但真正能避免衝突的，是我們的耐心與善意。

跟別人和解，也跟自己和解。

捷運上的一腳，踢出的不是正義，而是提醒我們：真正的勇敢，是懂得溫柔。—蘇家宏律師

