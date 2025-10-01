台灣日亞化晉升戴圳家為專務取締役 台籍最高主管

台灣日亞化（Nichia）今天宣布，現任常務取締役戴圳家，晉升專務取締役，成為日亞化集團內最高職位的台籍主管。戴圳家也成為台灣日亞化第3把交椅，僅次於社長及副社長。

台灣日亞化在新聞稿中特別說明，專務取締役在日本企業的經營架構中地位崇高，僅次於社長及副社長，負責核心事業的營運與策略決策，並於董事會及常務會議中扮演關鍵角色。此次人事任命，象徵日亞化對戴圳家多年領導與經營貢獻的高度肯定。

除了日亞化，戴圳家也同時兼任日亞化子公司台亞半導體副董事長，深化在半導體產業鏈的整合布局。

台亞董事長李國光表示，台灣籍高階主管能夠晉升為日商公司專務取締役，在日本企業發展史上具有特殊意義，彰顯台灣專業人才在國際企業中的高度競爭力，也象徵台日之間持續深化的經濟交流與文化互信。

「專務取締役」相當於台灣企業的執行董事。在日本企業中，經常扮演輔佐社長，管理公司全體事務的重要職務。