快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

台灣日亞化晉升戴圳家為專務取締役 台籍最高主管

中央社／ 台北1日電

台灣日亞化（Nichia）今天宣布，現任常務取締役戴圳家，晉升專務取締役，成為日亞化集團內最高職位的台籍主管。戴圳家也成為台灣日亞化第3把交椅，僅次於社長及副社長。

台灣日亞化在新聞稿中特別說明，專務取締役在日本企業的經營架構中地位崇高，僅次於社長及副社長，負責核心事業的營運與策略決策，並於董事會及常務會議中扮演關鍵角色。此次人事任命，象徵日亞化對戴圳家多年領導與經營貢獻的高度肯定。

除了日亞化，戴圳家也同時兼任日亞化子公司台亞半導體副董事長，深化在半導體產業鏈的整合布局。

台亞董事長李國光表示，台灣籍高階主管能夠晉升為日商公司專務取締役，在日本企業發展史上具有特殊意義，彰顯台灣專業人才在國際企業中的高度競爭力，也象徵台日之間持續深化的經濟交流與文化互信。

「專務取締役」相當於台灣企業的執行董事。在日本企業中，經常扮演輔佐社長，管理公司全體事務的重要職務。

日亞化 董事長 日本

延伸閱讀

2025限定香氣！「小眾香氛界最潮香味」是BOTANIST這款　前中後調3階段嗅覺體驗驚喜迷人

嘉義精品咖啡進軍日本關西市場 神農生活將設半年專區

影／日本工商會發布白皮書 指台灣缺電、缺工問題待解

日本速食界傳奇「Dom Dom漢堡」海外首店插旗台灣！「整隻軟殼蟹漢堡」熱賣，開幕首3日單點品項全面升級套餐

相關新聞

捷運博愛座衝突…長輩遭一腳踹飛！律師：是「優先席」而非專屬席

捷運衝突：從一腳踹飛事件，看見我們需要的溫柔 台北捷運發生一起引起社會熱議的事件。 一個阿姨在車廂內，疑似因不滿年輕人坐在「博愛座」，上前要求對方讓座，並用手上的袋子撞擊年輕人的膝蓋。 年輕

友善環境！遠傳新措施明年上路 紙本帳單每期收10元「兩類族群免收」

遠傳電信今（1）日在官網中公告，目前已有超過9成用戶使用數位帳單，為進一步推廣環境友善，減少紙張使用，呼籲其他用戶儘速申...

整理包／10月份不只普發現金能領！生育、老人年金、勞退退休金這天會入帳

今(2025)年10月份除了普發現金1萬元可以領，還有不少勞保局的給付會陸續入帳，包括國保生育、喪葬給付、老年年金、勞退退休金等。

台南社宅牆面爆裂痕疑慮？ 都發局說是這原因 結構安全無虞

台南市議員陳怡珍上午在市議會質詢時指出，台南市首批社會住宅「宜居成功」甫完工，卻有即將入住的住戶陳情反映，透過影片顯示，...

台南黃金地段「宜居小東」社宅來了 租金優惠市場行情四折起

台南市政府積極推動社會住宅政策，繼永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」兩處共178戶陸續完成招租與入住後，市府首座自建...

貨物稅政策拉抬車市略回溫！ 9月登錄32227台 月增9%

9月雖然大多天數落在民俗月期間，但政府公布相關貨物稅政策後，有效促使先前觀望之民眾購車領牌，總市場登錄32227台，略微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。