台南社宅牆面爆裂痕疑慮？ 都發局說是這原因 結構安全無虞

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員陳怡珍質詢都發局長林榮川，針對宜居成功住戶反映牆面有龜裂的問題，要求盡速解決。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員陳怡珍質詢都發局長林榮川，針對宜居成功住戶反映牆面有龜裂的問題，要求盡速解決。記者吳淑玲／翻攝

台南市議員陳怡珍上午在市議會質詢時指出，台南市首批社會住宅「宜居成功」甫完工，卻有即將入住的住戶陳情反映，透過影片顯示，室內牆面竟已出現裂痕，且並非單一個案，而是多戶皆有類似狀況，讓人不免對建物品質與安全產生疑慮。

市府都發局說，確實有發現「宜居成功」有一批的牆面有油漆粉刷問題，住戶若發現這種狀況報修都會處理，和結構無關，建築安全沒問題。

陳怡珍說，「宜居成功」自今年3月17日開放申請、4月16日截止登記，在短短一個月內就吸引超過2500件申請，顯見市民對社會住宅的高度需求。但最終僅釋出103戶，並於6月11日完成公開電腦抽籤，中籤率僅有4.1%。「民眾好不容易中籤準備搬家，卻發現新屋牆面出現裂痕，實在令人憂心，這樣如何能讓市民安心入住？」

她要求市府立即全面檢測「宜居成功」社宅建物品質，釐清裂痕成因，並提出改善及補強計畫，確保住戶權益。

對此，都市發展局回應，每戶在入住點交時提出的狀況，都會妥善處理，務求讓住戶能安心入住。據了解，多位民代都有收到住戶反映，都發局進一步說明是油漆粉刷的問題，和建築安全沒有關係。

此外，針對「宜居小東」社宅進度，陳怡珍也提醒，原先都發局在臨時會時表示將於10月公布招租辦法，如今卻改稱延至12月才公布承租資格、租金價位及評比方式，她憂心進度一再拖延，要求市府必須緊盯時程、確實執行，避免跳票。

住戶 成功 台南

