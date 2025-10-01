聽新聞
比利時微電子研究中心高層變動！明年4月生效
比利時微電子研究中心（imec）董事會已經任命Patrick Vandenameele為下一任執行長。將於2026年4月1日生效，現任執行長Luc Van den hov，Luc將擔任imec董事會主席。
Luc Van den hov在imec擔任執行長17年展現願景型領導後，將擔任董事會主席。
Patrick Vandenameele，生於1973年，已經受命接任下一任執行長，並將擔當研究中心的領導全責。Patric與imec的深厚根源始於1996年，他在取得比利時天主教魯汶大學（KU Leuven）的電機工程博士學位之後，以無線傳輸技術研究員的身分加入imec。
隨後，他作為深度科技（deeptech）創業家在全球發展傑出的職涯，於2017年回歸，以進一步強化imec的創業活動。2021年以來，Patrick在其擔任的最新職務執行副總裁（Executive Vice President）暨共同營運長（Co-Chief Operating Officer）內，在形塑imec研發策略上持續發揮重大影響，為他帶領imec進入下一篇章鋪墊道路。
