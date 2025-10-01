黑松與台大食生中心、順天堂藥廠簽 「食養方產品開發」
黑松與台大食生中心、順天堂藥廠共同簽署「食養方產品開發」合作備忘錄，將跨領域開發符合市場需求的食養方飲食產品。
黑松董事長張斌堂、台大食生中心主任沈立言(左三)、順天堂總經理莊武璋(右一)共同簽署「食養方產品開發」合作備忘錄，並由台大生農學院院長林裕彬(左二)出席見證。
黑松1日與台大食生中心、順天堂藥廠共同簽署「食養方產品開發」合作備忘錄（MOU），將結合食飲品研發技術，學界研發能量以及藥廠漢方專業，跨領域開發符合市場需求的食養方飲食產品，打造更健康的生活型態。
