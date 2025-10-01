助花蓮災民 立委籲減免災區勞健保費3個月、補助費用

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照
國民黨立委廖偉翔1日表示，感謝衛環委員會的夥伴，讓他順利接任本會期召委服務大家，未來他會善用排案的機會，持續推動福國利民的法案。對於花蓮災後重建中，他呼籲中央政府，減免災區勞健保費3個月，必要時得延長，並擴大天災臨工計畫、補助勞健保費用。

廖偉翔表示，這次花蓮風災帶來嚴重災情，很多鄉親的生活受到影響，他會善用排案的機會，持續督促中央政府，不只要做好第一線的救援，更要加快腳步推動災後的復原，讓受災的家庭能夠儘快重建家園、恢復生活秩序。

廖偉翔呼籲中央政府，應立即啟動以下救助措施，協助災區鄉親度過難關：

1. 減免災區勞健保費3個月，必要時得延長

依據《就業保險法》第10條第1項第5款規定，針對重大災害，政府應主動減免受災地區的勞工與雇主勞健保費用三個月，必要時得視災情進一步延長。這不僅是減輕災民與企業的財務壓力，更是國家責無旁貸的社會安全網實踐。其他非勞工身分者，建議比照，並由中央政府全額補貼。

2. 擴大天災臨工計畫、補助勞健保費用

勞動部應立即啟動並擴大天災臨時工作方案，同時針對進用受災勞工的用人單位，應提供勞健保費用補助，鼓勵災後就業、活絡地方經濟。

3. 創業貸款本息緩繳、擴大職訓補助

為支持地方產業重建與勞工轉型，應針對災區民眾之創業貸款實施本息緩繳，並擴大各類職業訓練補助名額與課程內容，協助勞工提升技能、重返職場。

4. 災害救助金應立即發放

衛福部與震災基金會應主動啟動災害救助機制，儘速發放災害救助金與臨時生活補助，不容任何受災家庭因等待而陷入生活困境。

5. 災後環境清理與消毒刻不容緩

環境部應儘速進行災區的環境清理、廢棄物處理與公共區域全面性消毒作業，避免災後傳染病、登革熱等公共衛生問題，讓災民生活安全有保障。

廖偉翔表示，雖然人們無法阻擋天災的降臨，但可以團結面對、攜手度過考驗。此刻，除了積極的救援，更需要務實的重建，不只是修復房屋道路，更要重建人心與信心。他會持續在立法院監督部會、與地方合作，為花蓮爭取最大資源。災後重建不能等，政府作為必須快。

健保費 創業

