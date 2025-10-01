台南黃金地段「宜居小東」社宅來了 租金優惠市場行情四折起

台南市政府積極推動社會住宅政策，繼永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」兩處共178戶陸續完成招租與入住後，市府首座自建社宅「宜居小東」預計年底開放申請。該案共379戶，因緊鄰台南火車站、台南公園與成功大學，交通與生活機能便利，租金及分配方式備受年輕人矚目。

都發局表示，「宜居小東」將於12月公布招租辦法，租金原則低於市場行情，並依申請人條件區分四級，最低可打四折，其餘依序為六折、七折與八折。另婚育宅比例仍在府內討論，原則上將分開抽籤，藉以提供年輕家庭更多支持。

台南市議會上午進行都發局業務報告，社宅議題成為質詢焦點。議員穎艾達利指出，「宜居小東」地處精華地段，周邊以學校與車站為主，租金訂定必須審慎，以免影響青年族群申請意願。她要求市府清楚說明後續流程，確保公平分配並兼顧住戶需求與城市發展。

議員陳怡珍則表示，先前「宜居仁愛」及「宜居成功」社宅登記踴躍，中籤率不到4%，顯示需求殷切。她提醒市府租金不僅要低於市場行情，更要讓承租人「有感」，否則恐失去政策推動初衷。

她並引用審計報告指出，台南市社宅政策尚未優先保障新婚、育兒家庭及長者換居等對象，市場租金行情亦缺乏專業佐證，市府在規畫「宜居小東」招租辦法時，必須納入改善措施，才能真正發揮社會住宅「平價、優惠、普惠」的政策精神，對市民有實質幫助。

對此，都發局長林榮川回應，「宜居小東」將在年底公開相關條件，並強調市府推動社宅不僅是減輕青年及弱勢租屋負擔，也納入婚育支持，符合中央與地方居住政策方向。他指出，目前65歲以上長者中籤率約2成，未來也將加強無障礙設施與相關配套，照顧弱勢民眾。

至於外界關注的候補機制，穎艾達利擔憂，部分民眾可能把社宅當過渡選擇，造成放棄簽約、增加候補作業甚至需再抽籤，恐延長承租流程並浪費資源。都發局回應，目前做法是通知中籤者看屋後再簽約，若有人放棄會立即遞補，不致造成重大延誤。

目前台南市規劃興建1萬1188戶社會住宅，已完工4案共1184戶，另有13案6337戶在建中。其中「宜居仁愛」75戶在5月抽籤，吸引1448戶申請，8月起陸續入住，截至目前已完成簽約49戶，遞補22戶；「宜居成功」103戶則有5520戶登記，9月起開始入住，已完成簽約65戶。

此外，「新都安居A（國都中心）」605戶（含121戶婚育宅）已於7月底完工，並於9月15日至10月14日受理招租。市府表示，透過各項社宅案的推動，台南將逐步落實居住正義，並在協助青年、弱勢降低租屋負擔的同時，兼顧婚育支持與城市宜居環境的完善。