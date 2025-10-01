快訊

友善環境！遠傳新措施明年上路 紙本帳單每期收10元「兩類族群免收」

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
遠傳電信今（1）日在官網中公告，為推廣環境友善，減少紙張使用，明年起，有紙本帳單需求的用戶，將酌收每期工本費10元，全數投入環境保育行動。圖／擷取自遠傳電信官網
遠傳電信今（1）日在官網中公告，目前已有超過9成用戶使用數位帳單，為進一步推廣環境友善，減少紙張使用，呼籲其他用戶儘速申請轉換為數位帳單，明年起仍有紙本帳單需求的用戶，每期將酌收工本費10元全數投入環境保育行動，75歲以上年長者和弱勢族群則排除。

遠傳表示，數位帳單已減少相當於29.3座台北101大樓的紙張使用量、降低1131公噸碳排放量的成效。包括數位帳單、環保SIM卡、無紙化流程到門市全面數位化，均為對環境永續的實踐。

遠傳前年開始已發動多次由員工組成的志工團隊，與原鄉部落合作植樹造林。雖然紙本帳單工本費與印製寄發成本相同，但工本費不會用於攤銷成本，而是投入已在規劃中的環境保育行動，且遠傳投入的金額將遠大於收到的工本費，形同攜手用戶一起做環保。

對於習慣紙本閱讀的長者，以及弱勢族群，遠傳表示會兼顧公平與關懷，不會收取紙本帳單工本費。

遠傳電信 環保 帳單

整理包／李聖傑《One Day直到那一天》演唱會｜票價、優先購、取票攻略一次看

