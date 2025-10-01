快訊

貨物稅政策拉抬車市略回溫！ 9月登錄32227台 月增9%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣車市10月總市場登錄32227台。圖／業者提供
台灣車市10月總市場登錄32227台。圖／業者提供

9月雖然大多天數落在民俗月期間，但政府公布相關貨物稅政策後，有效促使先前觀望之民眾購車領牌，總市場登錄32227台，略微回溫，較8月成長9%，但仍年減12%。

和泰車表示，TOYOTA 9月販賣台數達8340台，市占率25.9%，穩居總市場販賣冠軍，更持續囊括非豪華品牌轎車及休旅車雙料冠軍；Lexus 9月登錄1803台，年減15.2%，高級車市場占有率21.3%，為高級車市場排名第二，而截至9月底，Lexus較去年同期微幅成長0.2%，為主要豪華車廠牌中唯一未衰退的品牌，並在豪華SUV各級距內排名第一。

對於10月市場，和泰車則預估3.8萬台，年增15%，TOYOTA、Lexus合計13400台，市占率35.3%。和泰車表示，10月預期政府將推出購車貨物稅補助細部辦法，有望再次推升購車需求及加速領牌

和泰車也說，TOYOTA於10月除提供RAV4 HEV 100萬60期高額零利率，更推出COROLLA SPORT碳纖特仕車，消費者於10月完成購車領牌，可免費升級跑格碳纖維套件，質感跑格再升級；其他車款亦提供最高80萬0利率、120萬1.88%低利率、5年14萬公里延長保固等多樣購車優惠，滿足車主需求。

