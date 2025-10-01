若輝達總部進駐北士科落空衝擊房市買氣？專家：削弱創高價能力

輝達（NVIDIA）宣布台灣總部落腳北士科後，帶動北士科房市熱度，但如今「北士科T17、18基地」一波三折，陷入卡關窘境，專家指出，倘若輝達總部進駐落空，恐影響北投、士林新案買氣，並削弱持續創高價的可能性。

輝達台灣總部落腳北士科T17、18基地陷入僵局，輝達與新光人壽原簽訂的合作備忘錄（MOU）9月30日屆期，外界紛紛臆測若輝達協商未果，恐怕會另尋土地。

不過，台北市素地少，恐怕也是一大難事。專家指出，以黃仁勳的條件來看，要在台北市找基地面積夠大的素地相當困難，且從黃仁勳公布的輝達總部「星艦」模擬圖來看，傾向打造低密度開發建築，因此先前被點名的南港、圓山、松山機場恐怕機會都不大。

專家指出，目前看起來輝達屬意的地方，最好的考量可能仍是北士科，而北士科主要分為軟橋段、新州美段，事實上，除了T17、18基地外，軟橋段有大量的素地，只是大部分為私地主持有，其中部分有約4千多坪土地為味丹集團持有。另外，北市府還有T12基地，面積約2,000坪，同樣是基地面積條件不足，輝達若要進駐，也需要整合旁邊其餘的私地主，但這一一ㄦ關是否「好談」，仍有待觀察。

至於對北市科房市的影響，住展雜誌發言人陳炳辰指出，全台房市仍未走出陰霾，若還有人氣大多為個案表現，不過北士科則為難得全區強勢地帶，一方面為目前台北市最後重劃區，腹地小開發飽和，供給受限能創造稀有搶手性。

另一方面當然是今年的輝達效應，而目前北投門牌來說能破110、120萬元乃至於140萬元以上更高的預售單價案都由北士科包辦，新洲美段的遠雄案創北投區單價新高外，預期文林北路的潤泰案將更上層樓，而要是還能有價格稍低，或小坪數案無疑更受歡迎，近期推出的遠雄合建案反應也不錯，都為利多消息帶動案例。

若輝達真有閃失是否打回原形，陳炳辰認為，影響確有可能，但畢竟本身還是有首都門牌、難得重劃區、醫療與AI產業園區，及品牌建商齊聚、未來捷運開通等優勢，頂多不一定再期待不斷創高價，但還是不必太過悲觀。