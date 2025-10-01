快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

若輝達總部進駐北士科落空衝擊房市買氣？專家：削弱創高價能力

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
北士科示意圖。記者朱曼寧／攝影
北士科示意圖。記者朱曼寧／攝影

輝達（NVIDIA）宣布台灣總部落腳北士科後，帶動北士科房市熱度，但如今「北士科T17、18基地」一波三折，陷入卡關窘境，專家指出，倘若輝達總部進駐落空，恐影響北投、士林新案買氣，並削弱持續創高價的可能性。

輝達台灣總部落腳北士科T17、18基地陷入僵局，輝達與新光人壽原簽訂的合作備忘錄（MOU）9月30日屆期，外界紛紛臆測若輝達協商未果，恐怕會另尋土地。

不過，台北市素地少，恐怕也是一大難事。專家指出，以黃仁勳的條件來看，要在台北市找基地面積夠大的素地相當困難，且從黃仁勳公布的輝達總部「星艦」模擬圖來看，傾向打造低密度開發建築，因此先前被點名的南港、圓山、松山機場恐怕機會都不大。

專家指出，目前看起來輝達屬意的地方，最好的考量可能仍是北士科，而北士科主要分為軟橋段、新州美段，事實上，除了T17、18基地外，軟橋段有大量的素地，只是大部分為私地主持有，其中部分有約4千多坪土地為味丹集團持有。另外，北市府還有T12基地，面積約2,000坪，同樣是基地面積條件不足，輝達若要進駐，也需要整合旁邊其餘的私地主，但這一一ㄦ關是否「好談」，仍有待觀察。

至於對北市科房市的影響，住展雜誌發言人陳炳辰指出，全台房市仍未走出陰霾，若還有人氣大多為個案表現，不過北士科則為難得全區強勢地帶，一方面為目前台北市最後重劃區，腹地小開發飽和，供給受限能創造稀有搶手性。

另一方面當然是今年的輝達效應，而目前北投門牌來說能破110、120萬元乃至於140萬元以上更高的預售單價案都由北士科包辦，新洲美段的遠雄案創北投區單價新高外，預期文林北路的潤泰案將更上層樓，而要是還能有價格稍低，或小坪數案無疑更受歡迎，近期推出的遠雄合建案反應也不錯，都為利多消息帶動案例。

若輝達真有閃失是否打回原形，陳炳辰認為，影響確有可能，但畢竟本身還是有首都門牌、難得重劃區、醫療與AI產業園區，及品牌建商齊聚、未來捷運開通等優勢，頂多不一定再期待不斷創高價，但還是不必太過悲觀。

輝達 總部 房市

延伸閱讀

新壽盼直接移轉地上權 蔣萬安重申2合法方案

香蕉哥哥出道25年成「兒童台長青樹」　坦言酬勞起伏：若想賺錢就不會做這行

輝達台灣總部另尋合適用地 有困難

H-1B簽證要10萬元 黃仁勳改口：太貴了

相關新聞

整理包／10月份不只普發現金能領！生育、老人年金、勞退退休金這天會入帳

今(2025)年10月份除了普發現金1萬元可以領，還有不少勞保局的給付會陸續入帳，包括國保生育、喪葬給付、老年年金、勞退退休金等。

新北大巨蛋淡海、樹林二選一 專家：被選中就發了

新北大巨蛋二階選址出爐，新北市政府市長侯友宜1日宣布，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的...

若輝達總部進駐北士科落空衝擊房市買氣？專家：削弱創高價能力

輝達（NVIDIA）宣布台灣總部落腳北士科後，帶動北士科房市熱度，但如今「北士科T17、18基地」一波三折，陷入卡關窘境...

貨櫃三雄開闢亞洲新航線 陸出口貨量轉至東南亞…在市況大好前搶先卡位

全球海運供應鏈板塊大挪移，原本從大陸出口的貨量，逐漸移轉至東南亞，導致近期亞洲區間市場需求強勁。因應此大勢，貨櫃三雄長榮...

台灣貨櫃輪業者擁「在地優勢」 可望寡占市場

亞洲近洋線市場風華再現，台灣貨櫃輪業者對於近洋線碼頭、物流及各種關稅制度及文化，相對熟稔，在新一輪搶近洋線大戰中，貨櫃三...

健亞辦私募 要找「白衣騎士」

健亞引白衣騎士，反制健喬收購。健亞昨（30）日宣布，將辦理私募案、發行股數將占增資後股本的四成以上，健亞有望迎來新的第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。