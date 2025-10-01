政策紅利點火小客車買氣 HYUNDAI 趁勢推 VENUE Boutique 輕奢特仕

政府推動2,000c.c.以下小客車貨物稅減徵並可搭配「汰舊換新」合計最高減徵10萬元的政策帶動下，市場買氣明顯回升、年輕族群進場加速。HYUNDAI順勢推出全新特仕車款「VENUE Boutique」，於1日正式登場，限量120台；享政府補助最高10萬元優惠後，售價$68.9萬元起。

南陽公司指出，自導入以來，VENUE憑藉4米短車長、靈活好開、時尚設計與價格實惠深受年輕消費族群青睞，其中女性車主佔比高達68%、39歲以下客群亦超過50%。VENUE不僅滿足新世代女性對第一台車的期待，更以兼顧設計感、實用性與安全性的優勢，成功站穩台灣B-SUV市場。本次VENUE Boutique以「輕奢精品」為設計靈感，將時尚元素化為專屬座駕，讓都會女性在日常穿梭街頭時，也能以一抹精品橘展現自信、亮眼與個性。

VENUE Boutique以精品品牌的經典設計語彙為靈感，推出限量精品橘塗裝，搭配白色車頂、後視鏡、尾翼與車身細節套件，形成高對比卻和諧的Two-tone視覺效果。這抹精品橘，不僅延續精品品牌經典色彩美學，更與近期風靡全球的iPhone17橘色潮流互相呼應，成為今年秋季最吸睛的流行符號。每一次的現身，都像是一場街頭時尚走秀，將精緻與個性完美結合。

VENUE Boutique延續車系靈活操控的核心價值，擁有僅4米車長與5.07米迴轉半徑，無論穿梭在市區街道或狹窄巷弄，都能靈活自如。搭載新世代Smartstream 1.6升引擎與模擬8速IVT變速系統，結合123ps動力與17.1km/l優異油耗，讓車主在駕馭樂趣與日常經濟性之間取得完美平衡；6種Drive Mode更能依據心情與路況自由切換，打造隨心所欲的駕馭體驗。