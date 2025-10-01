政策利多挹注 9月車市一口氣較上月成長近一成

9月逢民俗月傳統淡季，但在政府公布相關貨物稅政策後，有效促使先前觀望之民眾購車領牌，總市場登錄32,227台，雖比去年同期衰退12%，卻較上月一口氣成長9%。對於10月車市預估，龍頭車廠和泰車看好10月份總市場可望來到3.8萬台，將比去年同期成長15%。

在政府利多挹注下，和泰車指出，10月預期政府將推出購車貨物稅補助細部辦法，有望再次推升購車需求及加速領牌，預估10月總市場38,000台，旗下兩品TOYOTA與LEXUS目標銷售13,400台，市占率35.3%。TOYOTA於10月除提供RAV4 HEV 100萬60期高額零利率，更推出COROLLA SPORT碳纖特仕車，消費者於10月完成購車領牌，可免費升級跑格碳纖維套件，質感跑格再升級；其他車款亦提供最高80萬0利率、120萬1.88%低利率、5年14萬公里延長保固等多樣購車優惠，滿足車主需求。。

和泰車分析9月的車市與銷售表現指出，TOYOTA 9月販賣台數達8,340台，市占率25.9%，穩居總市場販賣冠軍，更持續囊括非豪華品牌轎車及休旅車雙料冠軍。2025年9月高級車市場總登錄數為8,484台，去年比81.1%，總市場占比為26.3%。TESLA由於Model Y的大量交車，9月登錄數居高級車市場排名No.1。

COROLLA CROSS 9月登錄3,022台，較去年同期成長55%，穩居全車種銷售冠軍寶座；RAV4登錄995台，奪下非豪華進口休旅車第一；國產小休旅YARiS CROSS則逆勢成長，本月登錄1,299台，上月比108%，稱霸中小型休旅車級距；深受頭家喜愛的TOWN ACE則持續滿足各類產業需求，本月登錄1,065台。

Lexus 9月份登錄1,803台，去年比84.8%，高級車市場占有率21.3%，為高級車市場排名No.2。截至9月底，Lexus較去年同期微幅成長0.2%，為主要豪華車廠牌中唯一未衰退的品牌，並在豪華SUV各級距內排名第一。