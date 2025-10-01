快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

政策利多挹注 9月車市一口氣較上月成長近一成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

9月逢民俗月傳統淡季，但在政府公布相關貨物稅政策後，有效促使先前觀望之民眾購車領牌，總市場登錄32,227台，雖比去年同期衰退12%，卻較上月一口氣成長9%。對於10月車市預估，龍頭車廠和泰車看好10月份總市場可望來到3.8萬台，將比去年同期成長15%。

在政府利多挹注下，和泰車指出，10月預期政府將推出購車貨物稅補助細部辦法，有望再次推升購車需求及加速領牌，預估10月總市場38,000台，旗下兩品TOYOTA與LEXUS目標銷售13,400台，市占率35.3%。TOYOTA於10月除提供RAV4 HEV 100萬60期高額零利率，更推出COROLLA SPORT碳纖特仕車，消費者於10月完成購車領牌，可免費升級跑格碳纖維套件，質感跑格再升級；其他車款亦提供最高80萬0利率、120萬1.88%低利率、5年14萬公里延長保固等多樣購車優惠，滿足車主需求。。

和泰車分析9月的車市與銷售表現指出，TOYOTA 9月販賣台數達8,340台，市占率25.9%，穩居總市場販賣冠軍，更持續囊括非豪華品牌轎車及休旅車雙料冠軍。2025年9月高級車市場總登錄數為8,484台，去年比81.1%，總市場占比為26.3%。TESLA由於Model Y的大量交車，9月登錄數居高級車市場排名No.1。

COROLLA CROSS 9月登錄3,022台，較去年同期成長55%，穩居全車種銷售冠軍寶座；RAV4登錄995台，奪下非豪華進口休旅車第一；國產小休旅YARiS CROSS則逆勢成長，本月登錄1,299台，上月比108%，稱霸中小型休旅車級距；深受頭家喜愛的TOWN ACE則持續滿足各類產業需求，本月登錄1,065台。

Lexus 9月份登錄1,803台，去年比84.8%，高級車市場占有率21.3%，為高級車市場排名No.2。截至9月底，Lexus較去年同期微幅成長0.2%，為主要豪華車廠牌中唯一未衰退的品牌，並在豪華SUV各級距內排名第一。

車市 和泰車

延伸閱讀

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

2026 年式 Toyota GR Corolla 不只車體更硬、散熱更優 舊車主也有「升級」福利！

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

和泰擬擴大引進美製車款！未來Toyota RAV4、Camry計畫轉為美製進口

相關新聞

整理包／10月份不只普發現金能領！生育、老人年金、勞退退休金這天會入帳

今(2025)年10月份除了普發現金1萬元可以領，還有不少勞保局的給付會陸續入帳，包括國保生育、喪葬給付、老年年金、勞退退休金等。

新北大巨蛋淡海、樹林二選一 專家：被選中就發了

新北大巨蛋二階選址出爐，新北市政府市長侯友宜1日宣布，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的...

若輝達總部進駐北士科落空衝擊房市買氣？專家：削弱創高價能力

輝達（NVIDIA）宣布台灣總部落腳北士科後，帶動北士科房市熱度，但如今「北士科T17、18基地」一波三折，陷入卡關窘境...

貨櫃三雄開闢亞洲新航線 陸出口貨量轉至東南亞…在市況大好前搶先卡位

全球海運供應鏈板塊大挪移，原本從大陸出口的貨量，逐漸移轉至東南亞，導致近期亞洲區間市場需求強勁。因應此大勢，貨櫃三雄長榮...

台灣貨櫃輪業者擁「在地優勢」 可望寡占市場

亞洲近洋線市場風華再現，台灣貨櫃輪業者對於近洋線碼頭、物流及各種關稅制度及文化，相對熟稔，在新一輪搶近洋線大戰中，貨櫃三...

健亞辦私募 要找「白衣騎士」

健亞引白衣騎士，反制健喬收購。健亞昨（30）日宣布，將辦理私募案、發行股數將占增資後股本的四成以上，健亞有望迎來新的第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。