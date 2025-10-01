快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

台灣大影音推出整合 Disney+、HBO Max、MyVideo 三大串流影音新產品

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣大哥大電信獨家設計產品、國際串流平台訂閱服務「影音多享組」，1日宣布推出全新組合，獨家整合「Disney++、HBO Max與MyVideo」三大串流平台，提供用戶靈活多元、性價比高的娛樂選擇。

用戶可以優惠價格同時暢享Disney+的迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star六大品牌內容，用戶也能在HBO Max上觀賞完整哈利波特電影系列、DC宇宙等影集和賣座電影，以及MyVideo的《零日攻擊》、《不夠善良的我們》、《今夜一起為愛鼓掌》等眾多原創台、陸劇和環球影業品牌館、BBC PLAYER等專區，打造出「國際級X在地化」的黃金影音陣容，更加贈KKBOX三個月免費體驗。

台灣大指出，用戶申辦Disney+加HBO Max 加 MyVideo三合一方案，標準方案最低每月只要420元（原價755元/月），或以每月520元（原價884元/月）使用高級方案；「Disney+ 加 HBO Max」雙享組，每月320元（原價505元）；以及「Disney+ 加 MyVideo」雙享組，每月320元（原價535元/月），讓用戶可依需求彈性選擇。

Disney+ HBO 台灣大哥大

延伸閱讀

台灣大揪伴催動資安服務 攜手精誠旗下智慧資安科技

今年度最好看的懸疑愛情劇，真相反轉不斷！Disney+《暴風圈》大結局倒數！全智賢遭背叛，姜棟元霸氣守護

白敬亭單手換彈匣動作戲封神 耍槍上癮「玩到沒電」

台灣大強攻智慧移動

相關新聞

整理包／10月份不只普發現金能領！生育、老人年金、勞退退休金這天會入帳

今(2025)年10月份除了普發現金1萬元可以領，還有不少勞保局的給付會陸續入帳，包括國保生育、喪葬給付、老年年金、勞退退休金等。

新北大巨蛋淡海、樹林二選一 專家：被選中就發了

新北大巨蛋二階選址出爐，新北市政府市長侯友宜1日宣布，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的...

若輝達總部進駐北士科落空衝擊房市買氣？專家：削弱創高價能力

輝達（NVIDIA）宣布台灣總部落腳北士科後，帶動北士科房市熱度，但如今「北士科T17、18基地」一波三折，陷入卡關窘境...

貨櫃三雄開闢亞洲新航線 陸出口貨量轉至東南亞…在市況大好前搶先卡位

全球海運供應鏈板塊大挪移，原本從大陸出口的貨量，逐漸移轉至東南亞，導致近期亞洲區間市場需求強勁。因應此大勢，貨櫃三雄長榮...

台灣貨櫃輪業者擁「在地優勢」 可望寡占市場

亞洲近洋線市場風華再現，台灣貨櫃輪業者對於近洋線碼頭、物流及各種關稅制度及文化，相對熟稔，在新一輪搶近洋線大戰中，貨櫃三...

健亞辦私募 要找「白衣騎士」

健亞引白衣騎士，反制健喬收購。健亞昨（30）日宣布，將辦理私募案、發行股數將占增資後股本的四成以上，健亞有望迎來新的第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。