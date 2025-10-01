台灣大影音推出整合 Disney+、HBO Max、MyVideo 三大串流影音新產品

台灣大哥大電信獨家設計產品、國際串流平台訂閱服務「影音多享組」，1日宣布推出全新組合，獨家整合「Disney++、HBO Max與MyVideo」三大串流平台，提供用戶靈活多元、性價比高的娛樂選擇。

用戶可以優惠價格同時暢享Disney+的迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star六大品牌內容，用戶也能在HBO Max上觀賞完整哈利波特電影系列、DC宇宙等影集和賣座電影，以及MyVideo的《零日攻擊》、《不夠善良的我們》、《今夜一起為愛鼓掌》等眾多原創台、陸劇和環球影業品牌館、BBC PLAYER等專區，打造出「國際級X在地化」的黃金影音陣容，更加贈KKBOX三個月免費體驗。

台灣大指出，用戶申辦Disney+加HBO Max 加 MyVideo三合一方案，標準方案最低每月只要420元（原價755元/月），或以每月520元（原價884元/月）使用高級方案；「Disney+ 加 HBO Max」雙享組，每月320元（原價505元）；以及「Disney+ 加 MyVideo」雙享組，每月320元（原價535元/月），讓用戶可依需求彈性選擇。