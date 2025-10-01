新北逾半額滿國小在重劃區 這些新興明星學區值得投資嗎？
近年不少重劃區人口湧入，區內中小學無法容納，紛紛擠入額滿學校行列，以新北市來說，114學年度全市13所額滿小學中，就有一半以上是位於重劃區，包括北大國小、淡海國小、南勢國小等，這樣的額滿學校值得投資嗎？
大家房屋企研室主任賴志昶表示，很多人把額滿學校和明星學區畫上等號，認為只要學校額滿且需資格審查，就是明星學校，學區內的住宅就具保值性。
但其實很多額滿學校只是因為區內學校少，或是因學校小，區內又有一些大型社區興建完工，導致學生短期出現額滿現象，這種額滿學校往往只是曇花一現，一段時間就不再熱門，對區內住宅房價並沒有加分效果。
至於重劃區額滿學校是否值得投資，高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，要看二個東西。
一是學校有沒有特色教育，特別是雙語教學。他表示，現在年輕一代的家長很注重雙語，如果學校標榜雙語教學，尤其是具有全英語環境，都會吸引大批年輕人在當地買房設籍，學區效應就會明顯。
第二則是重劃區內「文中」、「文小」，也就是國中、國小用地有多少。重劃區在興設時，都會依規畫進住人口預留文中、文小用地，最先可能是空地、公園或停車場，等人口進駐到一定規模後就會興建。
如果重劃區有較多的文小、文中用地，那麼當最先開設的國小額滿時，就會啟用另一塊文小用地，原先的國小除非很有特色，否則就會不再額滿搶手，對於學區內住宅也不再具有保值加分效果。
住商不動產企研室總監徐佳馨表示，隨著市區房價高漲，近年年輕人明顯往外圍重劃區移動，重劃區內具有特色，辦學口碑好的小學，則是年輕家長買房一大考慮重點，已逐漸成為新一代明星學區，預估這種情況還會維持十年，這類學區宅仍具投資保值價值。
