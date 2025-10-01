和泰車調整產品策略 法人：全年 EPS 為36.1元

和泰車（2207）規畫調整產品策略，可能改由美國引進主力車種下，法人機構指出，雖受到台美關稅協議未定影響，台灣車市需求偏弱，但和泰車營運表現相較於其他同業穩定，今年每股獲利（EPS）36.1元。

分析師指出，和泰車因應「汽機車貨物稅減徵」及研議中的「美國進口車關稅調降」兩大政策方向，正積極規劃產品與市場策略，以鞏固其市場領導地位。

若美國進口車關稅順利調降，和泰車將積極爭取主力車種RAV4與Camry由日本改為美國進口，以享受關稅降低的成本優勢並提升價格競爭力，同時，亦評估擴大導入2,000cc以下車款，Yaris可能爭取首度由日本進口，並以「進口車、國產價」作為市場訴求，第4季營運展望偏向樂觀。

2025年方面，和泰車持續推出多款新車，TOYOTA導入Alphard PHEV車型、GR Supra特仕版、Land Cruiser 250大改款，Lexus將持續推動Lexus Electrified品牌計畫，今年三品牌銷售目標合計16.5萬台，分別為TOYOTA 13萬輛、LEXUS 2.85萬輛、HINO 6,350輛，市占率目標36.7%下，預估今年營運表現相較於同業平穩，營收2,919億元，年增5.4%，稅後純益201.1億元，年減1.7%，EPS為36.1元。