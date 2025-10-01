快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

和泰車調整產品策略 法人：全年 EPS 為36.1元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

和泰車（2207）規畫調整產品策略，可能改由美國引進主力車種下，法人機構指出，雖受到台美關稅協議未定影響，台灣車市需求偏弱，但和泰車營運表現相較於其他同業穩定，今年每股獲利（EPS）36.1元。

分析師指出，和泰車因應「汽機車貨物稅減徵」及研議中的「美國進口車關稅調降」兩大政策方向，正積極規劃產品與市場策略，以鞏固其市場領導地位。

若美國進口車關稅順利調降，和泰車將積極爭取主力車種RAV4與Camry由日本改為美國進口，以享受關稅降低的成本優勢並提升價格競爭力，同時，亦評估擴大導入2,000cc以下車款，Yaris可能爭取首度由日本進口，並以「進口車、國產價」作為市場訴求，第4季營運展望偏向樂觀。

2025年方面，和泰車持續推出多款新車，TOYOTA導入Alphard PHEV車型、GR Supra特仕版、Land Cruiser 250大改款，Lexus將持續推動Lexus Electrified品牌計畫，今年三品牌銷售目標合計16.5萬台，分別為TOYOTA 13萬輛、LEXUS 2.85萬輛、HINO 6,350輛，市占率目標36.7%下，預估今年營運表現相較於同業平穩，營收2,919億元，年增5.4%，稅後純益201.1億元，年減1.7%，EPS為36.1元。

和泰車 美國 關稅

延伸閱讀

我明年 GDP 成長亞銀預測降至2.3% 內需疲弱 美限制性貿易政策壓抑出口

美關稅大刀揮向木材 14日起對進口軟木開徵10%關稅

關稅未定 影響傳產業置產

倍利科、大東電 申請上市

相關新聞

整理包／10月份不只普發現金能領！生育、老人年金、勞退退休金這天會入帳

今(2025)年10月份除了普發現金1萬元可以領，還有不少勞保局的給付會陸續入帳，包括國保生育、喪葬給付、老年年金、勞退退休金等。

若輝達總部進駐北士科落空衝擊房市買氣？專家：削弱創高價能力

輝達（NVIDIA）宣布台灣總部落腳北士科後，帶動北士科房市熱度，但如今「北士科T17、18基地」一波三折，陷入卡關窘境...

貨櫃三雄開闢亞洲新航線 陸出口貨量轉至東南亞…在市況大好前搶先卡位

全球海運供應鏈板塊大挪移，原本從大陸出口的貨量，逐漸移轉至東南亞，導致近期亞洲區間市場需求強勁。因應此大勢，貨櫃三雄長榮...

台灣貨櫃輪業者擁「在地優勢」 可望寡占市場

亞洲近洋線市場風華再現，台灣貨櫃輪業者對於近洋線碼頭、物流及各種關稅制度及文化，相對熟稔，在新一輪搶近洋線大戰中，貨櫃三...

健亞辦私募 要找「白衣騎士」

健亞引白衣騎士，反制健喬收購。健亞昨（30）日宣布，將辦理私募案、發行股數將占增資後股本的四成以上，健亞有望迎來新的第一...

大陸反內卷 不銹鋼價有撐 華新連三月上調300系與316附價

不銹鋼板材上游供應商燁聯、唐榮先前以漲盤或平盤開出10月盤價，華新麗華昨（30）日開出10月盤價，不銹鋼盤價連三漲。華新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。