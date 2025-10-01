低碳、永續、創新 中聯資源榮登2025外資精選台灣百強

中聯資源榮登「2025外資精選台灣百強」，獲國際肯定為具投資價值企業之一，凸顯公司在循環經濟與低碳建材的核心實力。董事長周文賢謙稱，能獲選歸功於營運穩健、獲利持續成長及推動資源迴圈的優勢，契合全球減碳趨勢。

中聯資源於1991年由中鋼、台泥、亞泥等龍頭共同投資，8年即成功上市。主要處理中鋼製程副產物，轉化為環保建材，逐步拓展爐石粉加工、轉爐石應用及回收事業。2016年進軍越南設廠，營收與獲利穩健成長，邁向國際化。

董事長周文賢表示，中聯資源核心能力在於將鋼鐵、半導體等產業副產物，轉化為兼具經濟效益與環境價值的低碳建材。2023年被證交所歸類至「綠能環保」後，發展潛力更清晰，吸引市場關注。目前年銷售量逾300萬噸，爐石粉市占率達全台一半，股價突破60元，反映資源迴圈與低碳永續的投資價值。

總經理吳一民說，碳費明年即將開徵，中聯資源出品的水淬爐石、轉爐石可部分取代石灰石，協助水泥業有效減碳，正是公司優勢。其中水淬爐石粉已廣泛應用於高鐵、台北101、高雄捷運等重大工程，因可部分取代水泥，碳排量僅傳統水泥的十分之一，市場需求強勁。

此外，轉爐石因硬度高，可取代柏油碎石，成為道路鋪面材料，耐用度為傳統鋪面的三倍，全台已有逾500條道路採用，不僅減少維修與碳排，也節省公共支出。公司過去免費提供大量轉爐石供道路工程使用，提升工程品質，展現企業社會責任。

「中聯資源另一項創新產物為人造螢石」，周文賢說，傳統煉鋼需使用昂貴天然螢石，中聯資源則從半導體廠回收氟化鈣汙泥再製，既便宜又能減碳，市場接受度高，體現「循環再利用」精神，也使公司角色從副產物處理商，轉型為工業材料供應商，儼然成為產業低碳轉型的重要推手。

近年中聯資源屢獲肯定，包括BSI「ESG永續發展領航獎」、環境部資源循環績優銀質獎及台灣企業永續獎金級獎，彰顯在綠色建材與資源再生上的努力。周文賢表示，展望未來，公司除持續研發低碳建材外，也針對極端氣候，投入快速硬化與更高強度材料的研發，因應社會多樣化營建材料需求。