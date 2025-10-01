imec 高層變動確保無縫接班與策略連貫 價值夥伴圈合作持續

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
比利時微電子研究中心（imec）發布新聞稿指出，董事會已經任命Patrick Vandenameele（圖右）為下一任執行長。將於2026年4月1日生效。圖：公司提供
比利時微電子研究中心（imec）發布新聞稿指出，董事會已經任命Patrick Vandenameele為下一任執行長。將於2026年4月1日生效，Patrick Vandenameele將接替現任執行長Luc Van den hov，Luc則將擔任imec董事會主席。此次高層結構的變動經歷過去兩年的細心籌備，以確保無縫穩定的交接，進而保持imec與其價值夥伴圈的合作方式持續。

Luc Van den hov在imec擔任執行長17年展現願景型領導後，將擔任董事會主席。他將在這份新職務內專注高層利害關係人管理，也會持續提供策略指引，協助新任執行長，並維護imec的長期策略。

Patrick Vandenameele（生於1973年）已經受命接任下一任執行長，並將擔當研究中心的領導全責。Patric與imec的深厚根源始於1996年，他在取得比利時天主教魯汶大學（KU Leuven）的電機工程博士學位之後，以無線傳輸技術研究員的身分加入imec。隨後，他作為深度科技（deeptech）創業家在全球發展了傑出的職涯，於2017年回歸，以進一步強化imec的創業活動。2021年以來，Patrick在其擔任的最新職務執行副總裁（Executive Vice President）暨共同營運長（Co-Chief Operating Officer）內，在形塑imec研發策略上持續發揮重大影響，為他帶領imec進入下一篇章鋪墊道路。

Luc Van den hov在回顧這段轉變時表示：「imec處在人工智慧與系統技術正在定義我們產業未來的關鍵時刻。我有十足信心Patrick具備正確的技能、態度和價值觀，還有正好符合帶領imec向前進所需的個人背景。我們進入這個新時代的同時，他對科技的遠見和領導能力正好滿足imec的需要。我對支持Patrick擔任我的接班人感到自豪，我也期待從董事會主席的新職務來協助他與imec整體團隊。」

Patrick Vandenameele表示：「很榮幸能夠帶領imec。我很期待帶領國際認可為奈米電子與數位科技領域全球領導者及全球創新真正推手的組織。我很感激Luc的帶領和董事會的信任，我也承諾會攜手我們優異的團隊和夥伴，共同基於imec的強項，延續其追求卓越的傳統。在人工智慧與先進硬體交會下的契機令人意想不到，我熱切期盼能在我們共同塑造未來的同時帶領imec。」

imec董事會現任主席Toon De Proft表示：「在這個瞬息萬變的世界裡，imec需要有遠見、有經驗和奉獻精神的領袖。我深信Patrick和Luc會在各自的新職務內成為帶來勝利的組合，為imec穩站研究、創新和業界影響力的前線提供所需。他們之間的合作關係會確保imec在未來持續為社會與我們的全球夥伴而茁壯與兌現承諾。」

