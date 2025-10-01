快訊

社區安裝充電設施易遇3問題 「社區幫」助解決

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
社區幫app引進專業能源團隊，協助社區完成電動車充電建置，從事前評估到施工驗收全程專人處理。（圖:信義房屋提供）
隨著電動車普及速度持續攀升，對於充電設施的需求也隨之增加，社區住戶也期待社區能有充電設備。信義集團旗下的【社區幫】APP平台分析，社區在面對安裝電動車充電設施時主要會有三個問題：首先是不曾安裝過，不曉得要面臨什麼；其次是擔心用電問題，會不會造成超載、跳電或被台電限電；再者覺得工程浩大，處理起來相當複雜。為解決這些疑慮，【社區幫】引進專業能源團隊，協助社區完成建置，從事前評估到施工驗收全程專人處理，並推動「全區充電規劃」方案，讓管委會與住戶更輕鬆完成安裝。

社區幫首先分享，對於從未安裝過，不知道該如何開始的社區，社區幫App合作的專業能源廠商提供一條龍整合服務，從專人場勘著手，評估社區是否可安裝，再來依照建築類型、住戶需求與電力條件量身設計方案，並以專業匯流排設計確保用電效率與後續擴充彈性，從安裝、配電到安檢與保固，全流程皆由專人處理，讓管委會與住戶不必為繁瑣過程煩惱。

其次，對於備受關注的用電安全議題，像是擔心若社區內安裝充電樁，會不會造成用電超載、跳電，甚至被台電限電等等。社區幫合作廠商則有專業技術「全區充電規劃」，可依照社區原有的用電量動態分配充電功率，確保用電安全，同時搭配分時充電、最大功率限制與尖離峰避載等策略，能有效降低電力衝擊，在不影響原有社區用電情況下，讓住戶和社區能安心使用。

社區幫App提供優質的合作夥伴，包含華城電能科技、雲樁科技...等，從免費諮詢開始，全程專人協助，包含辦理台電負載評估與線路申請，協助與住戶溝通，參與所有技術細節，相關優惠可於App中家戶幫的管委專區分類查詢，和社區管委會的相關議題優惠，也都會於管委專區曝光。社區幫在電動車時代為住戶打造安心便利的居住環境，並將持續引進多元服務，協助社區有效解決大小事務。

更多資訊可至《社區幫》官方網站：（https://www.localbond.tw/

或下載 APP：（https://localbond.app.link/?$ios_deepview=sy-localbond_deepview_jhtc&~channel=community&~feature=invitation_letter&~campaign=community_invitation_letter&~tags=2025&$uri_redirect_mode=1&$deeplink_path=https%3A%2F%2Flocalbond.app.link%2Fnone%2Fnone%3Futm_source%3Dcommunity%26utm_medium%3Dinvitation_letter%26utm_campaign%3Dcommunity_invitation_letter%26utm_content%3D2025）

