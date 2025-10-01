快訊

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

獨／流感疫苗今開打…家長好怕這廠牌 校方心累標註4個字

泰合抗血栓口溶膜新藥 TAH3311 向美國提新藥查驗登記申請 拚明年上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股泰合（6467）1日宣布，已於美國時間9月30日向美國食品藥物管理局（FDA）提交全球首創的TAH3311抗血栓口溶膜新藥查驗登記申請（New Drug Application, NDA），最慢明年下半年爭取在美國上市，搶攻年261億美元市場商機。

泰合生技董事長李世仁表示，此項申請為泰合生技在開發505(b)(2)新劑型新藥並推動至商品化的重要里程碑，未來泰合生技將依計畫時程繼續推進歐洲及其他地區的藥證申請。

泰合生技指出，TAH3311是全球首款以Apixaban為活性成分的口溶膜劑型（Oral Dissolving Film, ODF），屬於505(b)(2)新劑型新藥。Apixaban作為全球最暢銷的抗凝血藥物，但錠劑為唯一的劑型。全球每年新增1,500萬名中風患者，其中約50%在住院期間面臨吞嚥困難，13%更發展為長期吞嚥障礙。對於這些患者，需每日兩次將錠劑研磨成粉並與水混合服用，過程費時費力、劑量不易精準，且增加噎嗆與吸入性肺炎風險。

TAH3311採用泰合生技獨家Transepithelial Delivery System（TDS）透皮/透黏膜藥物傳輸技術，僅需將口溶膜置於舌上數分鐘即可快速溶解，無需用水，顯著改善臨床上未被滿足的需求，減輕患者與照護者的負擔。

根據IQVIA數據顯示，2024年抗血栓藥物Apixaban原廠錠劑在美國銷售額達261億美元。全球抗血栓市場預計在2023至2032年間，以年均複合成長率（CAGR）9.5%持續成長。TAH3311抗血栓口溶膜送新藥查驗登記申請後，根據美國處方藥使用者付費法（Prescription Drug User Fee Act, PDUFA），審查時間合理推估約一年，但核准時間取決於FDA。

泰合生技正積極尋求全球合作夥伴，將與合作夥伴共同規劃當地未來定價及市場行銷策略，加速將TAH3311推向國際市場，為全球患者提供更便捷的治療選擇。

生技股 美國 血栓

延伸閱讀

美軍簡報曝：若印太衝突 30天動員5萬後備海軍

美政府關門倒數3小時！這些景點恐暫停開放 外國旅客影響一次看

參議員施壓追問進度 英特爾承諾延宕至2030年俄亥俄廠建廠計畫不變

美國同意台灣鳳梨輸美 農業部：金鑽、芒果品系符美方要求

相關新聞

整理包／10月份不只普發現金能領！生育、老人年金、勞退退休金這天會入帳

今(2025)年10月份除了普發現金1萬元可以領，還有不少勞保局的給付會陸續入帳，包括國保生育、喪葬給付、老年年金、勞退退休金等。

貨櫃三雄開闢亞洲新航線 陸出口貨量轉至東南亞…在市況大好前搶先卡位

全球海運供應鏈板塊大挪移，原本從大陸出口的貨量，逐漸移轉至東南亞，導致近期亞洲區間市場需求強勁。因應此大勢，貨櫃三雄長榮...

台灣貨櫃輪業者擁「在地優勢」 可望寡占市場

亞洲近洋線市場風華再現，台灣貨櫃輪業者對於近洋線碼頭、物流及各種關稅制度及文化，相對熟稔，在新一輪搶近洋線大戰中，貨櫃三...

健亞辦私募 要找「白衣騎士」

健亞引白衣騎士，反制健喬收購。健亞昨（30）日宣布，將辦理私募案、發行股數將占增資後股本的四成以上，健亞有望迎來新的第一...

大陸反內卷 不銹鋼價有撐 華新連三月上調300系與316附價

不銹鋼板材上游供應商燁聯、唐榮先前以漲盤或平盤開出10月盤價，華新麗華昨（30）日開出10月盤價，不銹鋼盤價連三漲。華新...

關稅未定 影響傳產業置產

房產專家表示，台美對等關稅未定，對國內傳產業殺傷力有多大仍未知，若台灣對美20%關稅無法降至與日韓相同的15%，對國內傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。