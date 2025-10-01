裕民攜手 Anemoi 首艘 VLOC 裝設旋筒風帆 估減碳10~12%

裕民航運（2606）與全球領先的風力推進技術供應商Anemoi Marine Technologies Ltd.（Anemoi）共同宣布，裕民屬輪 「裕元輪」（Grand Pioneer），32.5萬載重噸超大型礦砂船（VLOC），已於中遠舟山船廠順利完成四具旋筒風帆安裝工程，成為台灣首家導入該技術的航運公司。

裕民表示，此舉是公司減碳策略的重要里程碑，象徵其在推動創新潔淨能源技術上的領導地位。安裝完成後，「裕元輪」預計可減少約10–12%的燃油消耗與碳排放，進一步提升船隊營運效率與永續競爭力。

安裝的旋筒風帆每具高35公尺、直徑5公尺，採可折疊（傾斜式）設計。由Anemoi長江基地完成整體組裝後，透過駁船運至舟山船廠，在其獨有的「即插即用」安裝流程下，直接吊裝固定於甲板。該流大幅減少船廠工作範圍並縮短工期。實際上，僅1.5天即完成四具旋筒風帆吊裝與固定，隨後用5天完成調試與測試，並配合「裕元輪」於 2025年9月塢修檔期完成。

Anemoi專業團隊全程監督安裝，並將隨船至新加坡首航，確保船員培訓與操作交接順利完成，使裕民船員自首航即能熟練操作該技術。

裕民航運副董事長徐國安表示：「在『裕元輪』安裝旋筒風帆是裕民航運減碳旅程的重要一步，也反映我們的信念——全球航運的未來必須兼顧永續與競爭力。透過與前瞻夥伴Anemoi的合作，我們正將策略轉化為行動，降低排放、提升效率並創造長期價值。此舉同時展現我們對創新的承諾，並為航運業2050年淨零目標共同努力。」

Anemoi執行長Clare Urmston表示：「我們很自豪能再次成功完成旋筒風帆安裝，提供整體組裝的技術方案，既能最大化客戶價值，又能最小化船廠停工時間。裕民航運作為台灣首例，展現了雄心與明確的減碳決心。我們的合作顯示風力推進正逐漸成為降低排放的重要途徑，我們也期待未來航程的性能數據分析。」

安裝完成後，「裕元輪」將恢復投入巴西與中國之間的遠洋航線，並於巴西礦業公司Vale的長期租約下營運。該船預計每年可節省逾1,600公噸燃油，減少10–12%的碳排放。