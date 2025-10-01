快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

健亞辦私募 要找「白衣騎士」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

健亞（4130）引白衣騎士，反制健喬收購。健亞昨（30）日宣布，將辦理私募案、發行股數將占增資後股本的四成以上，健亞有望迎來新的第一大股東，力抗健喬的不合意收購。對此，健喬昨表示，將保持開放態度與健亞展開良性溝通。

健亞目前資本額11.48億元，發行張數逾11.4萬張，根據健亞決議，該私募案將占資增後股本比重約四成，若依此成數來估算，該案新股發行量至少要達7.7萬張，將占當前發行股數的67%以上，為生技史上罕見。以昨日健亞收盤價23.05元計算，該私募案增資市值規模將超過17.7億元。

此前，健喬於9月中旬董事會通過，以每股24元公開收購健亞上看30%的股權，收購期間為9月17日至10月7日。

健亞表示，本次私募籌資主要為實現長期累積研發動能、降低關稅對新藥研發商業化之影響、滿足短鏈供應需求、強化國際市場布局，並充實新藥產品線，需引進策略夥伴，以利公司長期經營與業務發展。至於為何採取私募方式，健亞表示，因考量資本市場狀況，發行成本、私募方式之可行性及時效性，故不採用公開募集引進策略投資者。

對於健亞辦理的私募案，健喬則回應，健亞擬發行最高之私募股數接近目前已發行股數七成，恐造成原原股東股權遭稀釋，也可能造成每股盈餘下降。

健喬也認為，如健亞全數發行私募股數予該投資人，該投資人不僅將成為健亞第一大股東，甚至可能主導健亞之營運，似與私募引進策略性投資人之目的背道而馳。

健喬進一步指出，該公司對健亞發出的公開收購案，旨在促進並深化雙方長期合作，共同強化台灣藥品供應的韌性。

私募案 股東

延伸閱讀

反制健喬公開收購 健亞將辦理不超過8000萬股私募案引進策略夥伴

國巨公開收購茂達股數達最低標準 收購條件已成就

健喬非合意收購健亞 健亞董座陳正發表致全體股東一封信回應

健喬信元公開收購健亞 健亞重訊反擊了

相關新聞

貨櫃三雄開闢亞洲新航線 陸出口貨量轉至東南亞…在市況大好前搶先卡位

全球海運供應鏈板塊大挪移，原本從大陸出口的貨量，逐漸移轉至東南亞，導致近期亞洲區間市場需求強勁。因應此大勢，貨櫃三雄長榮...

台灣貨櫃輪業者擁「在地優勢」 可望寡占市場

亞洲近洋線市場風華再現，台灣貨櫃輪業者對於近洋線碼頭、物流及各種關稅制度及文化，相對熟稔，在新一輪搶近洋線大戰中，貨櫃三...

健亞辦私募 要找「白衣騎士」

健亞引白衣騎士，反制健喬收購。健亞昨（30）日宣布，將辦理私募案、發行股數將占增資後股本的四成以上，健亞有望迎來新的第一...

大陸反內卷 不銹鋼價有撐 華新連三月上調300系與316附價

不銹鋼板材上游供應商燁聯、唐榮先前以漲盤或平盤開出10月盤價，華新麗華昨（30）日開出10月盤價，不銹鋼盤價連三漲。華新...

關稅未定 影響傳產業置產

房產專家表示，台美對等關稅未定，對國內傳產業殺傷力有多大仍未知，若台灣對美20%關稅無法降至與日韓相同的15%，對國內傳...

國揚高雄公辦都更案 動土

國揚集團旗下星紀元公司攜手高雄市政府、台電，斥資237億元共同推動的「特貿三南基地北公辦都更案」昨（30）日動土，全案總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。