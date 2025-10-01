健亞辦私募 要找「白衣騎士」

健亞（4130）引白衣騎士，反制健喬收購。健亞昨（30）日宣布，將辦理私募案、發行股數將占增資後股本的四成以上，健亞有望迎來新的第一大股東，力抗健喬的不合意收購。對此，健喬昨表示，將保持開放態度與健亞展開良性溝通。

健亞目前資本額11.48億元，發行張數逾11.4萬張，根據健亞決議，該私募案將占資增後股本比重約四成，若依此成數來估算，該案新股發行量至少要達7.7萬張，將占當前發行股數的67%以上，為生技史上罕見。以昨日健亞收盤價23.05元計算，該私募案增資市值規模將超過17.7億元。

此前，健喬於9月中旬董事會通過，以每股24元公開收購健亞上看30%的股權，收購期間為9月17日至10月7日。

健亞表示，本次私募籌資主要為實現長期累積研發動能、降低關稅對新藥研發商業化之影響、滿足短鏈供應需求、強化國際市場布局，並充實新藥產品線，需引進策略夥伴，以利公司長期經營與業務發展。至於為何採取私募方式，健亞表示，因考量資本市場狀況，發行成本、私募方式之可行性及時效性，故不採用公開募集引進策略投資者。

對於健亞辦理的私募案，健喬則回應，健亞擬發行最高之私募股數接近目前已發行股數七成，恐造成原原股東股權遭稀釋，也可能造成每股盈餘下降。

健喬也認為，如健亞全數發行私募股數予該投資人，該投資人不僅將成為健亞第一大股東，甚至可能主導健亞之營運，似與私募引進策略性投資人之目的背道而馳。

健喬進一步指出，該公司對健亞發出的公開收購案，旨在促進並深化雙方長期合作，共同強化台灣藥品供應的韌性。